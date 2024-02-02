İşte MOSSAD operasyonunun detayları! 7 casusun sorgusu başladı

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. MOSSAD'ın casuslarına yönelik yapılan MİT operasyonun başlangıcının 2022'ye uzandığı öğrenildi. İsrail İstihbarat Servisi'nin özel dedektifleri ve taktik elemanlarına yönelik Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bu operasyonla MİT, İsrail İstihbarat Servisi'nin ajan ağına yönelik çalışmalarını daha da genişletti. 68 kişi ve bağlantıları üzerinden detaylı incelemelere başladı. Kişilerin görüşme ağları çözüldükten sonra yapılan hassas çalışmalar doğrultusunda İsrail İstihbaratı ile bağlantısı olan diğer özel dedektifler tespit edildi.

İŞTE MOSSAD'IN AJANS BELİRLEME TEKNİĞİ

İsrail İstihbarat Servisi'nin, devşireceği elemanlarla ilk teması araştırma şirketi maskesi ile kurduğu saptandı. MOSSAD'ın, görüştüğü her özel dedektifi ağına katmadığı, iş birliği kurmaya yatkın dedektifleri tercih ettikleri görüldü. MOSSAD, kuracağı ağda yer alacağı kişileri belirlemek için önce basit araştırma işleri verdiği, süreç içerisinde görevlere gasp veya suikast gibi eylemleri eklediği belirlendi. Bu eylemlerin keşif yaptırmaya kadar gittiği, seçilen dedektiflerin de yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalıştığını bildiği tespit edildi. Ortadoğulu kişileri takip ettiklerinden dolayı bu istihbarat servisinin MOSSAD olduğunun da farkında olan dedektiflerin, maddi çıkarlarını önde tuttukları için İsrail İstihbarat Servisi ile ilişkilerini deşifre olana kadar sürdürdüğü belirlendi.

İŞTE O AJANLARIN FAALİYETLERİ

En çok merak edilen konuların başında gelen MOSSAD'ın devşirdiği ajanlardan ne istediğiyle ilgili de MİT'in soruşturmasına önemli bilgiler yansıdı. İsrail İstihbarat Servisi, kaynakları üzerinden hedeflerine yönelik birçok bilgiye ulaşırken, hedeflerin resmi kayıtlardaki her türlü bilgisinden, ikametlerindeki ADSL-IP adreslerine kadar dedektiflerden istendiği belirtildi.

Bununla birlikte kaynaklarına eleman şebekesi kurdurma, canlı kurye temin etme, araştırma, keşif ve adres tespit etme, para transferi, darp/yaralama, hedeflere yönelik soygun gibi eylemleri de yaptırdıkları kaydedildi. MOSSAD kaynaklarını haberleşme uygulamaları üzerinden grup kurdurup yönetme, web sitesi kurdurma, internet sitesi tasarlama, operasyonel hat temini, bilgisayar korsanı bulma gibi teknolojik faaliyetlerde de kullandığı tespit edildi.

MOSSAD'ın kaynaklarından faydalanması bunlarla da sınırlı kalmazken, devşirilen ajanlardan güvenli ev temini, ihtiyaç halinde kullanmak için ambulans temini, kundaklama eylemleri, sınırlardan kaçak insan ve mal teminine kadar birçok eylemde kullanıldıkları belirtildi.