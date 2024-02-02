Protez bacağı ile basketbola başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adıyaman'da evlerinin yıkılması sonucu babası ile üç kardeşini yitiren ve kendisinin de sağ bacağı ampute edilen Adıyamanlı Muhammed Dinçer, şimdi profesyonel basketbolcu olabilme yolunda ilerliyor. Depremden yaklaşık 48 saat sonra enkazdan çıkarıldığını söyleyen Dinçer, "Enkazdan doğum günümde çıkarıldım. Doğum günümde enkazdan çıkarılmak tekrar bir doğum oldu benim için, yeniden hayata geldim. Altı kişilik ailemden geriye annem ve ben kaldık. Artık, anneme nasıl bir hayat sunabileceğimi düşünüyorum. Mücadelem annem için. Fizik tedavi sürecimle birlikte sporla ilgilenmeye başladım. Okulumu bitirip antrenör olmak istiyorum. Basketbolla ilgileniyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği etkinliklerde spor dallarıyla tanıştım ve basketbolu seçtim. Ampute basketbol ile profesyonel olarak ilgileneceğim" dedi.