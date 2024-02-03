184 Neyin Numarası? ALO 184 Nerenin Telefonu, Hangi Durumlarda Aranır?

Birçok telefon hattı gibi 184 nolu telefon da vatandaşa hizmet vermek amacıyla oluşturulmuştur. Sağlık Bakanlığı'na ait bu telefon ne için kullanılır? İşte tüm detaylar…

184 Nerenin Numarası?

Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne(SABİM) ait Tütün İhbar Hattı'dır. Bu telefon numarasına yapılan şikayet ve ihbarlar neticesinde ilgili bölgeye en yakın olan tütün denetim ekipleri gönderilmektedir. 184 nuramalı telefon bazı acil durumlarda da farklı şekillerde devreye sokulmaktadır. Örneğin Elazığ depremi sonrasında Sağlık Bakanı'nın talimatı ile Alo 184 üzerinden vatandaşların ailelerinin hangi hastanelerde yattıklarını öğrenebilmesi sağlanmıştır. 184 ayrıca koronavirüsün hayatımıza girmesi ile birlikte "Koronavirüs Danışma Hattı" olarak da aktif bir şekilde hizmet vermektedir.