Haberler Gündem Haberleri AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ'a vatandaşlardan yoğun ilgi: Bu sefer oylar sana
Giriş Tarihi: 3.2.2024 21:48 Son Güncelleme: 3.2.2024 21:57

AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ'a vatandaşlardan yoğun ilgi: Bu sefer oylar sana

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentin her noktasını gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye, onların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Konak ilçesine bağlı Alsancak'ta seçim çalışmalarını sürdüren Dağ, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaret sırasında bir vatandaşın "Hamza ağabey bu sefer oylar sana" ifadesi dikkat çekti.

AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ’a vatandaşlardan yoğun ilgi: Bu sefer oylar sana

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uzun süredir CHP yönetimindeki İzmir'i AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak için kolları sıvayan Hamza Dağ, İzmir'in tüm ilçelerini sokak sokak dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

"İZMİR'E KİM HİZMET ETTİYSE ONA OY VERİN"

Hamza Dağ, bugün Konak ilçesinin Alsancak Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Halkın sorunları dinleyen Dağ, "İzmir'e kim hizmet edecekse ona oy verin" diyerek vatandaşlardan destek istedi.

"HAMZA AĞABEY BU SEFER SANA"

Ziyaret sırasında bir vatandaş, yerel seçimlerde bu kez Hamza Dağ'a oy vereceğini belirterek "Hamza Ağabey bu sefer sana" dedi.

Hamza Dağ ve beraberindeki heyet, bir taksi durağını ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde müşterisi tarafından silahla vurularak katledilen taksici Oğuz Erge'nin vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Hamza Dağ, ziyarete ilişkin görüntüleri resmi X hesabından "İzmir'imizin her sokağında, her caddesinde" notuyla paylaştı.

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AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ'a vatandaşlardan yoğun ilgi: Bu sefer oylar sana
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