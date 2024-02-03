AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ’a vatandaşlardan yoğun ilgi: Bu sefer oylar sana

"HAMZA AĞABEY BU SEFER SANA"

Ziyaret sırasında bir vatandaş, yerel seçimlerde bu kez Hamza Dağ'a oy vereceğini belirterek "Hamza Ağabey bu sefer sana" dedi.

Hamza Dağ ve beraberindeki heyet, bir taksi durağını ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde müşterisi tarafından silahla vurularak katledilen taksici Oğuz Erge'nin vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Hamza Dağ, ziyarete ilişkin görüntüleri resmi X hesabından "İzmir'imizin her sokağında, her caddesinde" notuyla paylaştı.