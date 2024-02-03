Ampute depremzedelere oksijen tedavisi

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, depremden sonra kentte Ampute olan insan sayısını dikkate alarak mevcut kapalı yüzme havuzunda terapi amacıyla bir proje hazırladıklarını söyledi. Kentteki engelli nüfusunun depremden sonra iyice arttığı belirten Oruç, "Daha önce kurduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimiz vardı, şimdi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle daha büyük bir yer yaptık. Önümüzdeki hafta açılacak.

Depremden yaralı olarak kurtarılıp Ankara veya İstanbul'daki hastanelerde tedavileri biten Ampute hemşerilerimiz kente dönmeye başlayınca Ampute olan vatandaşlarımıza yönelik bir birim oluşturduk. Başkanımız bir hekim. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı. Başkanımız da çalışmalara bizzat katılıyor. Burada 30'u aşkın uzman ve görevli çalışıyor. Ampute vatandaşlarımızı evlerinden alıp merkeze getirerek hiperbarik dediğimiz oksijen terapilerini aldırıp yeniden evlerine bırakıyoruz. Bu konuda ciddi geri dönüşler aldık.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT), kronik yaraların ve hasarlı dokuların yüksek basınç altında saf oksijen solunması ile tedavi edilmesidir. Hiperbarik oksijen tedavisi, yaraların iyileşmesini hızlandırmak için kullanılır. Bu tedavi, saf oksijen içeren basınç dengesi sağlanmış özel odalarda yapılmaktadır. Hastalar bu odalarda solunum gerçekleştirerek ciğerlere daha yoğun bir şekilde oksijen toplanıp emilmesine yardımcı olur. Bunların yanında hiberbarik oksijen tedavisi aniden oluşan işitme ve görme kaybı yaşayan, kemik enfeksiyonu olan ve diyabetik ayak yarasına sahip olanların tedavisinde kullanılır. Tedavinin türüne göre işlem sırasında oturabilir veya uzanılabilmektedir.