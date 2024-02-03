Gezeravcı dünya yolunda

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 gün kalan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, görevini tamamladı. Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için istasyonda veda töreni düzenlendi. Axiom Space şirketi de sosyal medya paylaşımında, töreni canlı yayınladı.Saat 17.50'de gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Gezeravcı, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu bir hikâyenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.Gezeravcı, ISS'te bulunan Expedition 70 mürettebatına da büyük destekleri, misafirperverlikleri ve kibarlıkları nedeniyle minnettarlığını dile getirdi. Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria'ya da liderliği için teşekkür eden Gezeravcı, "Ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne de onurlu yüzüncü yıldönümünde insanlı uzay misyonuna adım atmak için verdikleri cesur ve azimli karar için çok minnettarım" ifadesini kullandı.Öte yandan depremden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüşmenin mutluluğunu yaşadı. Gezeravcı'ya, uzaya ilişkin hazırladıkları soruları soran öğrenciler, "Çok mutlu olduk. Bize ışık tuttu. Ayrıca büyük gurur duyduk" ifadelerini kullandı.Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık 2 hafta boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Gezeravcı'nın "METABOLOM" isimli son deneyiyle uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkartılması amaçlandı. Deneyle astronotlardan toplanacak kan, idrar ve tükürük örnekleri üzerinde yapılacak moleküler düzeydeki detaylı analizlerle uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılıyor.Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek olan ekibin yolculuğu 12 saat sürecek. Kapsülün ABD'de Orlando açıklarında okyanusa bu gece inmesi bekleniyor. Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor. Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.