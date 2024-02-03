İşte AK Parti Kocaeli Belediye başkan adayları

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kocaeli'nin 12 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, seçime 57 gün kaldığını belirterek, seçimle ilgili yoğun ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini kaydetti.

AK Parti üyelerinin, makam yerine davasına bağlı olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Kenara çekilemeyiz, motivasyonumuzu bozamayız. Biz makam olsun veya olmasın, bu davanın birer neferi olarak gece gündüz çalışmaya ve Cumhur İttifakı'na omuz ve destek vermeye hazırız. 2000'li yıllara gidelim, bize birer kağıt vermiş olsunlar. 2024 için hayallerinizi yazın deselerdi, belki de çok çok azımız Ayasofya'nın açılacağını yazardık. Bir avukat kardeşimizin, duruşmalara başörtüsüyle gireceğini öngöremezdik. Bugün başörtülü birisinin vali, bakan, savcı, hakim ve polis olacağını düşünemezdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu ülkeye kattığı en önemli şey özgüvendir."

Bugüne kadar görev yapan belediye başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür eden Yavuz, bayrağı devralan adayların, elde edilen başarıyı çok daha yukarıya çekeceğinden emin olduklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kente karşı verdikleri sözleri tuttuklarını vurgulayarak, "Gökteki yıldızları vaat etmeyeceğiz, popülizm kıskacına bu şehri asla teslim etmeyeceğiz. Tutamayacağımız hiçbir sözü, bu millette vermeyeceğiz. Bu millete yalan söylemedik, söylemeyeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da kentte yürüttükleri seçim çalışmalarını anlattı.

Konuşmaların ardından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:

KANDIRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: EROL ÖLMEZ

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kandıra'da %57,92 oy alan AK Parti, bir kez daha Kandıra Belediyesini kazanmıştı. O dönem AK Parti'nin Kandıra Belediye Başkan adayı olan Adnan Turan, 18 bin 573 oy almış ve Kandıra Belediye Başkanı olmuştu. Bu seçimlerde ise Kandıra'da Erol Ölmez aday gösterildi.

EROL ÖLMEZ KİMDİR?

Kandıra'da geniş bir kesim tarafından tanınan, sevilen ve bilinen Erol Ölmez, 1972 yılında Kandıra'da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksek Okulu Motor bölünü bitiren Erol Ölmez, İzmit Askeri İkmal ve NATO Tesisleri'nde işçi olarak çalıştı. Kandıra Gıda Organize

Sanayi Bölgesi ve Çevre Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı olan aynı zaman Kocaeli Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Ölmez, iki dönem boyunca AK Parti Kandıra'nıni lçe başkanlığı görevini sürdürdü.

İZMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MUHARREM TUTUŞ

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçimlerde Kocaeli genelinde 1 milyon 561 bin 757 seçmen vardı. 1 milyon 433 bin 559 oyun kullandığı seçimlerde 1 milyon 405 bin 31 oy geçerli sayıldı. Oyların 772 bin 445'i

yani yüzde 54,98'i Cumhur İttifakı'na gitti. Millet İttifakı ise oyların 479 bin 200'ünü yani yüzde 33,47'sini aldı ve Cumhur İttifakı bir kez daha Kocaeli'de 1. Olmayı başardı. Şimdi gözler 2024 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere çevrildi. 31 Mart 2024 mahalli ve idari seçimlerde Cumhur İttifakı, önceki seçimde kaybettiği İzmit Belediye Başkanlığını almak istiyor. Bunun içinde İzmit Belediye Başkan Adayı olarak Muharrem Tutuş gösterildi.

MUHARREM TUTUŞ KİMDİR?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelen Tutuş, Kocaeli Üniversitesinde Denetim, Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans bölümünü bitirdi. Kocaeli'de Mali Müşavir ve Uzlaştırmacı olarak görev yapan Tutuş, AK Parti'nin İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili görevini sürdürüyor. Ayrıca AK Parti İzmit eski İlçe Başkanlığı görevini yaptı. 2023 yılının ikinci yarısında İzmit Belediyesi Başkanlığı aday adaylığı için istifa etti. Muharrem Tutuş, evlidir.

KARTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: M. MUSTAFA KOCAMAN

AK Parti tarafından, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kartepe Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mustafa Kocaman, önceki seçimlerde en yakın rakipleri Cumhur Karakadılar ve İbrahim Bıyıklı'ya karşı zafer kazandı. Bu seçimlerde ise Mustafa Kocaman, yeniden aday gösterildi.

MUSTAFA KOCAMAN KİMDİR?

1976 doğumlu olan Mustafa Kocaman, Cumhuriyet İlkokulu, İzmit Namık Kemal Ortaokulu ve Lisesinde okudu. Yüksek öğrenimimi 2001 yılında Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1 yıllık avukatlık stajını ise İzmit'te yaptı. Askerlik hizmetimi Malatya'da muhabereci olarak tamamlayarak 2004 yılında kendisine ait olan avukatlık bürosunu açtı. Halen İzmit'te avukatlık bürosunda avukatlık ve yöneticilik yapmaktadır. Lisanslı Basketbolcu olan Kocaman, başkan seçildiği Kartep Nusretiye Mahallesinde ikamet ediyor.2011 yılında Ak Parti Kartepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Sırasıyla Ar-ge, Seçim İşleri ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerini başarı ile tamamlandıktan sonra 2015 yılında 5. Olağan Kongrede İl Yönetim Kurulu Üyesi old. Ar-Ge'den sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. Sonrasında teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu. Bu dönemde 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ve 16 Nisan 2017 Referandumunda İl SKM Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Kocaeli Mitinglerinde Miting Komisyon Başkanlığı görevlerinde yer aldı. 2017 Yılı Ağustos ayında Ak Parti Genel Merkezimizin onayı ile Kartepe İlçe Başkanı oldu ve ilçede 24 Haziran seçimlerini yönetti. İlçe Başkanlığı görevinden Kartepe Belediye Başkan Aday Adayı olmak için istifa eden Kocaman , aday olduğ seçimleri kazandı. Kocaman evli ve 1 çocuk babasıdır

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MESUT ÇETİNKAYA

AK Parti'nin Karamürsel İlçesinde merakla beklenen adayı belli oldu. Karamürselde son iki dönem AK Parti'den olmak üzere 4 dönem belediye başkanlığı yapan İsmail Yıldırım'ın yerine bu dönem için başkan yardımcılığı görevini sürdüren Mesut Çetinkaya gösterildi.

MESUT ÇETİNKAYA KİMDİR?

2004-2009 yılları süresince Ak Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2009-2014 yılları süresince AK Parti Karamürsel ilçe Teşkilatında farklı alanlarda Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014-2019 yılları süresince Karamürsel Belediyesi'nde Basın Yayın Hakları İşler ve Kültür Müdürü olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Karamürsel ilçe Belediye ve Büyükşehir Meclis üyesi olarak seçildi.2019 yılından bu güne kadar Karamürsel Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.



BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI : YASİN ÖZLÜ

Kocaeli Başiskele Belediyesi'nin genç başkanı Yasin Özlü, bu dönem için yeniden aday gösterildi.

YASİN ÖZLÜ KİMDİR?

Mehmet Yasin Özlü, 1980 yılında Kocaeli Yuvacık'ta doğdu. İlkokulu Yuvacık İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini 'te tamamlayan Özlü, 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.Ak Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları kurucularından olan Özlü, 2. Dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı

görevinde bulundu. Ak Parti İl Yönetim Kurulunda çeşitli görevlerde yer aldı.Mehmet Yasin Özlü, Belde A.Ş Gülenyüzler ve Bölgesi Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Sekapark A.Ş ve Antikkapı A.Ş Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Özlü, 2015 yılında Ulaşımpark A.Ş kurucu Genel Müdürü oldu.Mehmet Yasin Özlü, Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği ve

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulubü Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babası olan Özlü, ingilizce bilmektedir

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ALİ YILDIRIM SEZER

AK Parti'den, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Gölcük Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ali Yıldırım Sezer, en yakın rakipleri İsmet İşeri ve Nihat Yıldız'a karşı büyük bir zafer kazandı. Sezer, AK Parti tarafından bir dönem daha Gölcük Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterildi.

ALİ YILDIRIM SEZER KİMDİR?

Ali Yıldırım Sezer, 1970 yılında Saraylı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gölcük'te bitirdi. 1987 yılında Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ise 1992 yılında mezun oldu. 1994 yılında Kocaeli Barosu'na kaydolan ve 5 dönem

Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Av. Ali Yıldırım Sezer bir dönem de Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Kocaeli Barosu'nun geçen ay yapılan Genel Kurulu'nda Türkiye Barolar Birliği delegesi seçildi. Ali Yıldırım Sezer, GÖLASDER, Gölcük Yelken Kulübü, GFSD'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır

DERİNCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: İBRAHİM ŞİRİN

AK Parti, Derince Belediyesi'ni 2019 seçimlerinde Zeki Aygün ile kazandı. Ancak, bu dönem başkan adayını değiştirdi ve ilçede geniş bir kesim tarafından tanınan İbrahim Şirin'i aday gösterdi.

İBRAHİM ŞİRİN KİMDİR?

25 Aralık 1976 tarihinde Derince'nin Çınarlı mahallesinde doğan İbrahim Şirin, çocukluk yıllarını bu mahallede geçirmiştir. İlk ve orta öğrenimini Derince'de tamamlamış, ardından İzmit Lisesi'nde eğitim almıştır. Eğitim hayatına devam ederek Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.Siyasi kariyerine kamusal alanda çalışarak başlamış olan İbrahim Şirin, 2003-2014 yılları arasında bir kamu kuruluşunda işçi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda üniversite yıllarında Maliye Kulübü yönetim kurulu üyeliği gibi sosyal sorumluluk projelerinde de yer almıştır.

Çınarlı Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı ile Çınarlı Spor Kulüp Başkanlığı gibi önemli görevleri de üstlenen İbrahim Şirin, AK Parti çatısı altında da aktif bir şekilde görev yapmıştır. İlçe yönetim kurulu üyeliği, ilçe başkan yardımcılığı ( Seçimİşleri ve Teşkilat Başkanlığı) gibi önemli görevleri üstlenerek partisine hizmet etmiştir.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ŞENER SÖĞÜT

AK Parti Körfez İlçesi için, 2019 seçimlerinde aday olarak ve seçimi kazanan Şener Söğüt'ü yeniden Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi.

ŞENER SÖĞÜT KİMDİR?

Şener Söğüt, 1975 yılında Muş'ta dünyaya geldi. Şener Söğüt, Makine Yüksek Mühendisi'dir. Ticaretle uğraşan Söğüt, Kocaeli ve Körfez Belediye Meclis Üyeliği, Körfez Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı ve Grup Sözcülüğü yaptı. Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti'de

Kurucu İlçe Yöneticisi olarak başladı. Gençlik Kolları Başkanlığı da içinde olmak üzere birçok kademede görev aldı.

GEBZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ZİNNUR BÜYÜKGÖZ

AK Parti Kocaeli'de sadece 3 ilçede mevcut belediye başkan adayını değiştirdi. Yapılan temayül ve görüşmeler sonrasında, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeniden belediye başkan adayı gösterildi.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

1964 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Zinnur Büyükgöz, eğitim hayatına İstanbul'da başlamıştır. İlköğretim eğitimini Bakırköy Koca Sinan İlkokulu'nda tamamlamış ve ardından 1978 yılında Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olmuştur. Lise eğitimini ise 1983 yılında Gebze İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayarak mezuniyetini elde etmiştir. Üniversite eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde başlayan Zinnur Büyükgöz, 1987 yılında Şehir ve Bölge Plancısı unvanıyla mezun olmuştur. Aynı üniversitede Şehir ve Bölge Planlaması dalında yüksek lisansını tamamlamış ve bu alanda uzmanlık kazanmıştır. Zinnur Büyükgöz, 33 yıldan uzun bir süredir Şehir Plancısı olarak hizmet vermektedir. Siyasi kariyerine Refah Partisi'nde Darıca Belde Başkanlığı ve Gebze Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlamış, daha sonra Fazilet Partisi'nde Kocaeli İl Yönetimi İcra Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI : BÜNYAMİN ÇİFTÇİ

AK Parti tarafından , 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çayırova Belediye Başkanlığına Aday gösterilen Bünyamin Çiftçi, en yakın rakipleri Selahattin Kaya ve Yusuf Kaya'ya karşı büyük bir zafer kazandı. Çiftçi, AK Parti tarafından yeniden başka adayı gösterildi.

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ KİMDİR?

1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden derece ile mezun oldu. Çocukluğundan itibaren Çayırova'da ikamet etmektedir. Dürüst ve çalışkan kimliğini iş hayatında da sürdüren Çiftçi, Çayırova'da 20 yıldır serbest inşaat mühendisliği yapmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği ve çeşitli STK'ların yönetimlerinde farklı görevlerde bulundu. İş hayatındaki başarısını sosyal kimliğiyle de ön plana çıkarıp, AK Parti'de siyasete atıldı. AK Parti Çayırova Belde Teskilatı'nda başkan yardımcılığı ve ilçe olduktan sonra Çayırova Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda Teşkilat Eğitimi, AK Parti Siyaset Akademisinde Yerel Yönetimler ve Lider Ülke Türkiye gibi çeşitli programlara katılarak, siyasi tecrübesini pekiştirdi. Birçok mesleki eğitim ve seminerlerin yanı sıra, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Teknoloji Yönetimi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyasal İletişim Metotları üzerine eğitimler aldı. Şehir ve inşaat teknolojileri, spor, doğa ve seyahat etmek ilgi alanlarından bazılarıdır. Yabancı dili İngilizce olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

DARICA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MUZAFFER BIYIK

2019 seçimlerinde Darıca'dan aday gösterileren Muzaffer Bıyık, en yakın rakipleri Yakup Törk ve Selim Çetinkaya'ya karşı büyük bir zafer kazanarak Darıca Belediye Başkanı seçildi. Başkan Bıyık'ta bir dönem daha aday gösterilen isimlerden biri oldu.

DARICA BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK KİMDİR?

1977 Kocaeli doğumlu olan Muzaffer Bıyık ilk, orta ve lise öğrenimini Darıca'da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Ekonomik İşler Başkanlığı, İlçe Teşkilat Başkanlığı ve çeşitli görevler üstlendi.2009 - 2018 yılları arasında Darıca İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Bu dönem de üç ilçe kongresi geçirerek 8 ayrı seçim ve referandumu başarı ile yönetti. 49 yıldır Darıca'da gıda sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde 10 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.Aslen Kastamonu'lu evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 mart 2019 yerel seçimlerinden başarıyla çıkarak Darıca Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: RAMAZAN ÖMEROĞLU

2019 seçimlerinde, Dilovası Belediyesi'nin Hamza Şayir ile kazanan AK Parti, bu dönem başkan adayı olarak Dilovası bölgesinin tanınmış simalarından, Milli Görüş partilerinde çeşitli görevlerde de ç yer almıi Ramazan Ömeroğlu'nu aday gösterdi.



RAMAZAN ÖMEROĞLU KİMDİR?

1968 Ağrı Hamur doğumlu. 1974 yılından bu yana Dilovası'nda ikamet ediyor. Lise mezunu.

1991 yılında iş hayatına atıldı. Sürlim İnşaat firmasının sahibi. 1997-1998 yılları arasında Refah Partisi Belde Gençlik Kolları yöneticiliği, 1999 yılında Fazilet Partisi Belde Yönetim Kurulu üyeliği, 1999-2002 yılları arasında Fazilet Partisi Belediye Meclis üyeliği, 2000 yılında Saadet Partisi kurucu belde başkanlığı, 2002 yılında AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Belde Başkan Yardımcılığı yaptı. 2002 yılından bu yana AK Parti Dilovası ilçe teşkilatının çeşitli kademelerinde görevler aldı. Tavşancıl'da ikamet ediyor. İyi derecede İngilizce biliyor.Evli ve 5 çocuk babası.