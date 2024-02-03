Konteyner kentlerde 691 bin kişi yaşıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 1 yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, asrın felaketinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 107 bin 213 kişinin de yaralandığını aktardı. Yerlikaya çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:350 çadır kent alanında 645 bin çadır kuruldu ve yaklaşık 2.5 milyon afetzedemize buralarda geçici olarak barınma imkânı sağlandı.478 bin vatandaşımız KYK yurtlarında, 710 bin vatandaşımız ise MEB yurtlarında olmak üzere, toplam 1 milyon 188 bin vatandaşımız yurtlarda misafir edildi.414 konteyner kentte 215 bin 224 konteyner kuruldu. Bu konteynerlerde; 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.Toplamda; 106 milyar 728 milyon lira kaynak deprem bölgemize aktarıldı.Enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.