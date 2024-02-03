Muratlı’nın makûs talihini yeneceğiz

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Muratlı'da iddialı açıklamalarda bulundu. Muratlı'nın ilçeden çok bir mahalle bir kasaba olduğunu ve ilgisiz Muratlı Belediye Başkanı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı sebebiyle gelişmediğini söyledi. Bu makûs gidişe son vereceklerini ve gönül belediyeciliği ile hem Büyükşehir hem ilçe belediyelerinde Tekirdağ'ı marka yapacağını Söyleyen Cüneyt Yüksel şöyle konuştu: "Üst yapı, alt yapı, yol sorunlarını çözmek, gençlerin istek ve taleplerini yerine getirmek, kadınlarımız ve yaşlılarımızın en iyi şartlarda yaşamasını sağlamak için projelerimizi tek tek sizinle paylaşacağız.Muratlı 25 yıldır hep aynı yerde saymış bir ilçe olmaktan kurtulamadı. Kadın yaşam merkezleri kuracağız. Güzellik merkezinden, havuzuna, kurs merkezleri fitness, spor alanları ve kreşin olduğu bir kadın yaşam merkezi olacak. Çocuklar için oyun parkları gençler için gençlik merkezleri kuracağız. İçinde eğitim kursları ve üniversite hazırlık bölümleri olacak. TBB genç kart ile Cüneyt abileri gençlere maddi manevi destek olacak. Dar gelirli vatandaşlara ucuz ve uzun vadede ödemeli konutlar sağlayacağız. Derelerimizi temizleyip kurtaracağız. Şehirler canlı organizma gibi büyür ve gelişir. Siz proje üretemezseniz bu canlı organizma şehri yemeye başlar. Biz Muratlı'da maalesef bunu yaşıyoruz. Onlarca yıldır ilgisizlikten birçok sorun var. Bunlardan biri olan ulaşım sorununu çözeceğiz. Sutda inirim yapacağız. Biz 25 yıldır olduğu gibi, "Bakarız" demiyoruz, "Yaparız" diyoruz."