O bizim kahraman babamız

6 Şubat depremleri sırasında Hatay'ın Cebrail Mahallesi'nde 7 katlı Umut Apartmanı'nın en son katında oturan 5 kişilik Evci ailesi, enkaz altında kaldı. Adem Evci, eşi Hayriye, çocukları Gülümsu, Semanur ve Emrullah enkazın altında sıkıştılar. Bulundukları yerin yanında bacayı fark eden baba, taşla ve mutfak tüpüyle enkaz taşlarını ezerek bacadan güçlükle çıktı. Evci, 5 saat sonra iki kızını kurtarmayı başardı. Fedakâr baba, eşini 15, oğlu Emrullah'ı ise 17 saat sonra sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Depremden sonra tedavi için geldikleri Adana'nın Seyhan ilçesinde yeni bir hayat kuran Evci ailesi, SABAH'a konuştu. Adem Evci, "Deprem anında kızlarımın odasına koştum.Bina bir anda yıkıldı, 7 katlı bina birinci kat pozisyonuna gelmişti. Sadece küçük bir ışık görüyordum. Mutfak tüpüyle kıra kıra genişlettim. Önce iki kızımı, sonra eşimi ve oğlumu kurtardım. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildik. Hem eşimin hem de oğlumun bacak ve kollarında kırıklar vardı. 3.5 ay boyunca hastanede tedavi gördüler. Biz de diğer çocuklarımla birlikte hastanede kaldık. Hastanede bizim için tüm imkânları seferber ettiler. Fizik tedavi merkezindeki gerek doktorlar gerekse görevliler eşim ve çocuğumla yakından ilgilenerek kısa sürede yürümelerini sağladılar. Yemek saatlerinde bile 'Siz bizim kıymetlimizsiniz' diyerek bizle ilgilendiler" dedi. Yeniden sağlığına kavuşan anne Hayriye Evci de, "Enkazda bir ara umutsuzluğa düştüm. Oğlum sayıklamaya başladı. O an onu kaybedeceğim için çok korktum. Eşim hiç durmadan canla başla bizi kurtarmak için çaba sarf ediyordu. Onun bizi kurtaracağına inancım tamdı. Daha sonra kurtulduk" diye konuştu.Babaları tarafından enkazdan çıkarılan Gülümsu (11), Semanur (9) ve Emrullah (7), okullarında gösterdikleri başarılarla göz dolduruyor. Gülümsu polis memuru olmak, Semanur ise hukuk fakültesinde okuyarak hâkim olmak istiyor. Emrullah'ın hayali ise yunus polisi olmak. Babalarına sarılarak poz veren 3 kardeş, "Babamız bizim kahramanımız. Onu çok seviyoruz" dedi.