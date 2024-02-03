Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABER | Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu
Giriş Tarihi: 4.2.2024 01:49 Son Güncelleme: 4.2.2024 01:56

SON DAKİKA HABER | Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır." açıklamasında bulundu. Bakan Yerlikaya, 2 pilotumuzun şehit olduğunu, bir teknisyenimizin de yaralandığını kaydetti.

SON DAKİKA HABER | Gaziantep’te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.

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SON DAKİKA HABER | Gaziantep'te helikopter düştü: 2 pilot şehit oldu
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