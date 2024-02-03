Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü
Giriş Tarihi: 3.2.2024 20:09 Son Güncelleme: 3.2.2024 20:17

SON DAKİKA | MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

Son dakika haberi: MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile ile Doha’da bir araya geldi. Toplantıda; bağımsız Filistin devletinin kurulması ve ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldüğü öğrenildi.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA | MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

Son dakika haberi: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi. Toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldüğü öğrenildi.

Ayrıca Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde durulurken toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

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SON DAKİKA | MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü
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