Tarihin en büyük deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kurum'a enstitü müdürü Prof. Dr. Haluk Özener eşlik etti. Enstitüde incelemelerde bulunan Kurum, Prof. Dr. Özener ile birlikte yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile artık iç içe, tüm verileri alan, tanlık aktaran, bu verilere ilişkin tespitleri, tedbirleri alan bir belediye anlayışımız olacak. Buradaki kıymetli hocalarımız deniz seviyesindeki değişikliği, tsunami tehlikesini anlık olarak dijital manada yapıyorlar.Öncelikle erken uyarı sistemlerini, gerek doğalgaz hatlarında yapılması gerekenler, gerek ulaşım hatlarında yapılması gerekenleri dijital İstanbul anlayışıyla birleştirmiş olacağız. Olası depremlere karşı yapmamız gerekenleri hocalarımızla birlikte çalışıyor olacağız.Taşın altına elimizi koyacağımız İstanbul tarihinin 650 bin konutluk en büyük deprem dönüşümünü birlikte gerçekleştiriyor olacağız. 5 yılda acilen dönüştürülmesi gereken konutların bir an önce dönüştürülmesi ve 1.5 milyon riskli konutun da önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen dönüşmesi hedefiyle çalışmalar yapacağız. Murat Kurum, dün ayrıca Çekmeköy'de STK temsilcileri, iş adamları, kanaat önderleri ve muhtarlar ile de bir araya geldi.