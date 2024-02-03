Trabzon’da AK Parti’nin 18 İlçe Belediye Başkan adayları tanıtıldı

Trabzon'da Cumhur İttifakı Aday Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

AK PARTİ TRABZON İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililere seslenmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti Trabzon İlçe Belediye Başkan adayları şu isimlerden oluştu:

"Ortahisar: Ergin Aydın, Vakfıkebir: Muhammet Balta, Tonya: Osman Beşel, Akçaabat: Osman Nuri Ekim, Araklı: Hüseyin Avni Çebi, Arsin: İbrahim Küçük, Çaykara: Hanefi Tok, Dernekpazarı: Mehmet Aşık, Düzköy: Selim Çelenk, Hayrat: Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı: Ali Aydın, Maçka: Koray Koçhan Of: Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene: Hüseyin Azizoğlu, Yomra: Abdulkadir Özdemir."

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ise geçmişi ve kökleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Bu davanın eri olan herkes günü ve vakti geldiğinde siyasette vefa yoktur anlayışını yerle yeksan eden Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından o vefanın örneği olarak vazifelendirilir. Ahmet Metin Genç bunun örneğidir. Bu nedenle mutluyuz. Makamlar gelip geçecek bu nedenle gururluyuz. İnşallah yeni dönemde de aynı anlayışla devam edeceğiz. Ama geçmişi ve köklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu şehrin bir evladı olarak, bu şehirde doğmuş, büyümüş bir kardeşiniz olarak ve Allah'ın nasibiyle 2 dönem hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak yeniden inşallah yeniden büyükşehir belediye başkanlığımız ile birlikte şehrimize hak ettiği ve layık olduğu güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

SAMSUN-SARP ARASI TRABZON'UN DA İÇİNDE BULUNDUĞU PROJE ÇALIŞMALARINI BU SENE BAŞLATIYORUZ"

İlçe Belediye Başkan Aday tanıtım toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, Samsun-Sarp arası Trabzon'un da içinde bulunduğu proje çalışmalarını bu sene başladıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Murat Zorluoğlu başkanımızın başlattığı kent içi raylı sistemi Ulaştırma Bakanlığı bünyesine Cumhurbaşkanımızın onayı ile aldık ve detaylı proje çalışmalarına başladık. Hızlı treni Ankara'da Sivas'a ulaştırdık şimdi Kırıkkale'den Çorum'a oradan da Samsun'a ulaştırıyoruz. İnşallah busene ihalesini yapacağız. Samsun-Sarp arası Trabzon'un da içinde bulunduğu proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz. Artık eyleme geçtik. Bundan sonra da tüm Karadeniz ve Trabzon bunu Allah'ın izniyle görecek" diye konuştu.

"1994 YILINDAN SONRA DURUM DEĞİŞTİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1994 yılına kadar çok zaman kaybettiğini kaydederek, "AK parti belediyeciliği ile ne kadar övünsek azdır. Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından önce Türkiye'de belediyecilik gerek büyükşehirlerde gerek se illerde olsun kim belediye başkanlığı kazanıyorsa o siyasi partinin bir siyasi karargahı haline geliyordu. Orada hizmet konuşulmuyordu orda ideoloji konuşuluyordu. 1994 yılından sonra durum değişti. Bir hizmet belediyeciliği başladı. Türkiye'de 1994 yılına kadar çok zaman kaybetti" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KALAN 53 GÜNDE ÇOK ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞINIZDAN EMİNİM"

Aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonu bağlantısı ile katılarak, partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili hemşerilerim. Sizlere böyle bir aday tanıtım toplantısında İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugünkü Trabzon aday tanıtım toplantısının çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım. İnanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanış ile yoluna devam edecektir. Bunun için gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençlik kollarının kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağınızdan eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok yola devam" dedi.