Türkiye’nin Bilge kadını hayatını kaybetti

Eserleri ve fikirleriyle Türk düşünce ve sanat dünyasında unutulmaz izler bırakan, yazar ve eğitimci Alev Alatlı, İstanbul'da çoklu organ yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Ülkesi ve hakikat için kalemiyle birçok kişiye ışık tutan Alev Alatlı'nın vefatı kültür dünyamızda yeri doldurulamayacak bir boşluk oluşturdu. Alatlı'nın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "Alev Hanım'ı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi" diye yazdı. Felsefe eğitimi gören Alatlı, yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül aldı. 2014'te Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. 2005-2017 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yaptı.Alatlı'nın sosyal medya hesabından da "Nasihatimdir, vasiyetimdir" başlığıyla bir mesaj yayımlandı. Mesajda, "Yaşatılması elzem bir medeniyetin, bizi durduracak tek 'gerçek', soğuyan Güneş'in dünyamızı yarı yolda bırakması ihtimali olmalı" ifadeleri yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki programında, "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı: "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Alev Alatlı Hocamız, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir." Eşi Emine Erdoğan ise "Bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli münevverlerden Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim"dedi. Muhammed UZUN/SABAH80 yıllık ömründe sürekli üreten bir isim olan Alet Alatlı gönüllere dokunmasını bildi. Türk edebiyatına ve fikir dünyasına eşsiz eserler kazandırdı. Yaseminler Tüter Mi Hâlâ? İşkenceci, Kadere Karşı Koy A.Ş., Or'da Kimse Var mı? Viva La Muerte, Nuke Türkiye, Valla Kurda Yedirdin Beni, O.K. Musti Türkiye Tamamdır, Beyaz Türkler Küstüler, Schrödinger'in Kedisi: Kâbus, Rüya, Gogol'un İzinde: Aydınlanma Değil, Merhamet!, Dünya Nöbeti, Aydın Despotizmi, Eylül, Hayır Diyebilmeli İnsan, Şimdi Değilse Ne Zaman gibi çok sayıda eseri bulunuyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Aslolan helalleşmek olmalıdır demişti.Hakkımız helal olsun, başımız sağ olsun." Siyasilerin mesajları şu şekilde:TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Alev Alatlı Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:80 yıllık ömründe sürekli üreten bir isim olan Alet Alatlı gönüllere dokunmasını bildi. Türk edebiyatına ve fikir dünyasına eşsiz eserler kazandırdı.Yaseminler Tüter Mi Hâlâ? İşkenceci, Kadere Karşı Koy A.Ş., Or'da Kimse Var mı? Viva La Muerte, Nuke Türkiye, Valla Kurda Yedirdin Beni, O.K. Musti Türkiye Tamamdır, Beyaz Türkler Küstüler, Schrödinger'in Kedisi:Kâbus, Rüya, Gogol'un İzinde:Aydınlanma Değil, Merhamet!, Dünya Nöbeti, Aydın Despotizmi, Eylül, Hayır Diyebilmeli İnsan, Şimdi Değilse Ne Zaman gibi çok sayıda eseri bulunuyor.80 yaşında hayata gözlerini yumdu Kaleme aldığı eserlerle Türk milletinin irfan dünyasına unutulmaz katkılar sunan Alatlı'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu "Müstesna bir ismi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum." İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Alev Alatlı Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Alev Alatlı Hocamıza Allah'tan rahmet dilerim." İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Ülkemizin çok önemli bir değerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz."Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."ALEV Alatlı için bugün Eyüp Sultan Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Cenazesi ise Eyüpsultan ilçesindeki Mihrişah Valide Sultan Türbe Haziresi'ne defnedilecek.