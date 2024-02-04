Başkan çıldırdı

Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı 1. oturumu yapıldı. Meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak, kürsüden CHP'li Başkan Tanju Özcan'a bir ihalenin neden davet usulü yapıldığını sordu. Bu yüzden ikili arasında ipler gerildi. Özcan oturuma ara verdi. Özcan, tartışmanın ardından Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a, Bayrak'ı salondan çıkarması talimatını verdi.Toplantıdan Zabıta Müdürü'nün atamayacağını söyleyen Bayrak, salonu terk etmedi. Tartışmanın ardından Başkan Özcan, salonda bulunan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a Bayrak'ı çıkarması talimatını verdi. Bayrak da Zabıta Müdürü'nün salonu terk etmesi yönündeki sözlerine rağmen dışarı çıkmadı.Toplantıya verilen 10 dakikalık aranın ardından meclis toplantısının yapıldığı salona gelen Başkan Özcan, Bayrak'ı salonda görünce Zabıta Müdürü Yılmaz'ı görevden aldığını açıklayarak meclis toplantısını sona erdirdi. Olayın ardından Başkan Özcan, Zabıta Müdürü ile bir araya geldi. Başkan Özcan, helallik istediği Yılmaz'ı tekrar görevine iade etti. İHAIrkçılık yaptı. Yabancıların su faturalarına 10 kat zam yaptı. Nikâh ücreti olarak 100 bin lira istedi. Arapça yazılarla mültecilere ülkelerine kovdu.Belediyede çalışanı kadın avukata başörtü mobingi uyguladı. Başörtülü meclis üyesine hakaret etti.Yardım isteyen bir başörtülü kadını nasıl taciz ettiğini anlattı.CHP'den ihraç edildi. Özgür Özel başkan seçilince geri döndü.Bir dizideki pavyon sahnesini paylaştı. Dilber karakterini kastederek, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu'dan ev aldım" paylaşımı yaptı.