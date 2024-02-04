Bayraktar TB3 SİHA’da 30 bin feet gururu

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB3 SİHA, Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı. Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB3, test kapsamında gerçekleştirdiği uçuşta 30 bin feet irtifaya çıktı. İlk uçuşunu 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra orta irtifa performans testlerinden geçen milli SİHA, yüksek irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testleri de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 30 bin feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ni başarıyla geçti. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, gerçekleştirilen yüksek irtifa uçuş testi sırasında yüksek irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamından tam not aldı. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. DHA