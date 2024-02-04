Hatay’a iki dev sağlık yatırımı daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:Depremin illerimizde ve vatandaşlarımızın gönül dünyasında açtığı yaraları süratle sarmanın derdindeyiz. 6 Şubat'tan bu yana geçen yaklaşık 1 yıllık süreçte bu çabamızdan en küçük bir taviz vermedik. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde birileri buraları kullanışlı siyasi malzeme olarak görürken biz adeta deprem bölgemizin üzerinde titredik.Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemiz 126'sı yoğun bakım, 39'u diyaliz, 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. 129 bin metrekare arsa alanı, 65 bin 350 metrekare kapalı alanı ve 1 helikopter pistiyle hizmet verecektir. Hastanemizde 12 ameliyathane, 76 poliklinik, 2 anjiyo, 2 MR cihazı ve 13 röntgen cihazı bulunuyor. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine, tam kapsamlı laboratuvardan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesine, anjiyo ve onkoloji ünitesinden inme ve kalp merkezine pek çok özellikli hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum.Resmen devreye aldığımız ikinci sağlık kuruluşumuz İskenderun Devlet Hastanemizdir. Bu hastanemiz 31'i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 200 yatak kapasitesine sahiptir. Arsa alanı 30 bin metrekareyi, kapalı alanı 17 bin metrekareyi bulan İskenderun Devlet Hastanemiz 7 ameliyathane, 42 poliklinik ile ilçemize hizmet verecek.'Nasıl eleştirebilirim' demek yerine 'Ben ne yapabilirim, nasıl katkı sunabilirim' anlayışıyla meseleye yaklaşacağız. Bunu başardığımızda hedeflediğimizden de çok kısa sürede depremin izlerini sileceğimizden şüphe duymuyorum. Buradan şu samimi çağrıyı yapmak isterim: Türkiye'deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine vicdanlı, insaflı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.