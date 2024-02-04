Hizmete verilen 5 yıllık arayı bitireceğiz

Seçimçalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Beylikdüzü'ndeydi. Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret eden Kurum, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, "Yaparsa Murat Kurum yapar. İstanbul'un muradı gelmiş. Sizinle birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir İstanbul olması dileğiyle yolunuz açık olsun" diyen esnafa, "Çok çalışacağız, İstanbul'u özgürlüğüne kavuşturacağız" şeklinde yanıt verdi. Kurum, bir vatandaşın Mahmutbey Gişeleri'nden şikayetini dile getirmesi üzerine de "Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı'ndaki problemi halledeceğiz" ifadelerini kullandı.Murat Kurum, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle buluşmasında da Beylikdüzü projelerini tek tek anlattı:İstanbul'da lafla, dedikoduyla geçen 5 yılı, hizmete verilen 5 yıllık arayı Beylikdüzülü kardeşlerimizle bitireceğiz.İstanbul deprem bölgesi ve biz sizlerle ele ele vereceğiz, deprem dönüşümünü hızla gerçekleştireceğiz. Beylikdüzü'nün her yerinde de bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Gürpınar Siteler bölgesinde 3 bin konutluk alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını 1 Nisan itibarıyla Beylikdüzü Belediye Başkan adayımız Mustafa Günaydın ile yapacağız.Dereağzı ve Gürpınar'da, Kavaklı ve Adnan Kahveci'de sizlerle masayı kuracağız, imar planlarını bizzat ellerimle yapacağım.İlk hedefimiz Beylikdüzü'ndeki trafik sorununu çözmek. Sefaköy-Avcılar- Beylikdüzü, Yenikapı-İncirli-Sefaköy, İncirli- Söğütlüçeşme metro hatlarının inşasına 1 Nisan sabahı itibariyle başlayacağız.Ambarlı Limanı ile balık hali arasındaki sahil düzenlemesini en kısa sürede bitirip Beylikdüzü'nün hizmetine sunacağız.Uygun görülen bir alanda İDO iskelesini yaparak, ilçeden deniz ulaşımını sağlayacağız.5 yeni anaokulu yapacağız.