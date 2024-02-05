Cumhur İttifakı İBB Başan Adayı Kurum: 1 milyon metrekare alanı Spor vadisi yaparak İstanbul’umuza kazandıracağız

"MANCHESTER CİTY'NİN, BARCELONA'NIN, REAL MADRİD'İN, ARSENAL'İN GENÇ TAKIMLARI GELECEK"

Daha önce gerçekleştirdiği kulüp ziyaretlerinde öne çıkan İstanbul Cup konulu vaadini hatırlatan ve İstanbul'da kulüplerin genç takımları için de turnuvalar düzenleneme planları olduğunu aktaran Kurum, "Manchester City'nin, Barcelona'nın, Real Madrid'in, Arsenal'ın genç takımları gelecek ve burada uluslararası bir organizasyon yapacağız. İlk önce küçük turnuvalarla başlayıp daha sonrasında finalini ve büyük bir stadyumda ama (Atatürk Olimpiyat Stadyumu) Olimpiyat Stadı'nda ama Fenerbahçe'mizin, Galatasaray'ımızın stadında bu turnuvayı düzenliyor olacağız. Böylelikle aslında geleceğimizin teminatı gençlerimize de bu altyapıyı bu proje bütçeyi kazandırmış olacağız. Bu projeyi de çok önemsiyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DA İFADE ETTİĞİ BUDUR"

Bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ile ilgili konuşması hakkındaki sorusuna yanıt veren Kurum, "Muhalefet partisi zaten hep biliyorsunuz bahane ve iftira sürecini yürütmek ve hep bir bahanenin arkasına sığınmak üzere bir siyaset anlayışıyla ülkemizin her yerinde, her ilinde aynı anlayışı yürütüyor. Burada maksat şudur değerli arkadaşlar; yani, siz öncelikle İstanbul'un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa, her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturursunuz, konuşursunuz ve bu sorunları çözmek için de İstanbul adına bu mücadeleyi verirsiniz. Şimdi, bu anlayış İstanbul'a bir şey kaybettirmez. Bu anlayış İstanbul'a hizmet İstanbul'a gençlerin oynayacağı alanların inşasından tutun da her türlü organizasyonu, İstanbul'a değeri ve katkıyı daha da arttıracak bir hale getirebilirsiniz. Bu manada yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur. Uyum, ahenk arkadaşlar, bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin" ifadelerini kullandı.