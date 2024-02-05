Şehit asker gözyaşlarıyla uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehit Dingil'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Çona köyündeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köydeki mezarlığa götürüldü. Buradaki törene, şehidin babası Mehmet, annesi Nadiye, kardeşleri Zeliha ve Nuri Dingil ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık katıldı. Bu sırada ağlayan aile fertlerini, yakınları ve törende görevli askerler teskin etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi. Diğer taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dingil'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.