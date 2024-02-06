Çerçioğlu’ndan Atatürk istismarı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu skandallarına bir yenisini daha ekledi.Aydın'da icraatından çok skandallarıyla gündemden düşmeyen Özlem Çerçioğlu'nun Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93. yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda kendisini Atatürk'le özdeşleştiren video çekti."Topuklu Efe" olarak bilinen Çerçioğlu, topuk sesiyle başlayan videoda, önce zeybek oynuyor. Silinen görüntüden ise Atatürk zeybek oynarken görülüyor. Sonrasında kendi ismine de atıfta bulunarak 'Özlemle anıyoruz' yazısı beliriyor. Reklam sonunda ise "Cumhuriyet'imizin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'ımıza gelişinin 93'üncü yıldönümü kutlu olsun. Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" ifadeleri yer alıyor. Video sonunda Çerçioğlu bir anda Atatürk'e dönüşüyor.Çerçioğlu'nun paylaştığı videonun altına yorum yapan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Keşke her şeyden önce insan olsaydın", "Allah şifa versin" yazarken, bazıları da "Daha nereye kadar Atamı kullanacaksınız" diye yorum yaptı.Bir kullanıcı ise, "Atatürk şimdi gelse ya selden ya trafikten ya da sokak köpeklerinden bir yere gidemez" diye yorum yaptı.Bazı kullanıcılar da, "Reklam iletişim ekibin kimse, kimden akıl alıyorsan kovmanı öneririm" dedi.Ali Rıza Arslantaş isimli sosyal medya kullanıcısı ise, "İnin Atatürk'ün sırtından" diye yazdı.