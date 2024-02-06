Görgü tanıkları, adliyedeki korku dolu anları anlattı: Polis memuru ‘vuruldum, vuruldum’ diye bağırdı

İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına DHKP/C'li iki terörist tarafından saldırı yapıldı. Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle iki terörist etkisiz hale getirildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Adliye ve Çağlayan Meydanı'na giriş çıkışlar polis ekiplerince kapatılarak geniş güvenlik önlemi alındı. Polis Özel Hareket ekipleri ve bomba imha uzmanları olay yerinde çalışma yaptı. Bomba imha uzmanları teröristlerin üzerinde bomba olma ihtimaline karşın incelemeler yaptı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin cansız bedenleri çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.