İstanbul’u depreme dirençli hale getireceğiz

Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret etti, ardından da İstanbul Organize Sanayi Sitesi'nde sanayicilerle bir araya geldi. Ziyaretlerinde İstanbul'daki hedeflerini aktaran Murat Kurum şunları söyledi:Olimpiyat Stadyumu'nun yer aldığı 1 milyon metrekarelik alan daha önce "Olimpiyat Şehri" olarak planlandı ancak kamulaştırma süreçleri devam ediyor. İnşallah bu alanı tüm kulüplerimizle birlikte 'olimpiyat şehri' yapmak için İstanbul'umuza kazandıracağız.Mahalle bahçeleri projesiyle spor alanları hazırlayacak, amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek sağlayacağız. İstiyoruz ki yeni kurulmuş ama başarılara imza atmış kulüplerimizin sayısı artsın.İstanbul Cup turnuvası düzenleyeceğiz. Bilhassa U17, U18, U19 takımlarımızla uluslararası organizasyonlar yapacağız.Asrın depreminde nasıl tek yürek, tek yumruk olup 11 ilimizi hep birlikte ayağa kaldırdıysak aynı anlayışı biz her alanda sergilemek zorundayız. İstanbul'un buna ihtiyacı var. Uyumlu olmak İstanbul'a İstanbul'a kazanç sağlar.İstanbul olmazsa, Türkiye olmaz. İstanbul'da olası bir bir afet, ülkemizin geleceğini etkiler. Bu milli güvenlik meselesi ve terörle mücadele kadar önemli. O yüzden biz İstanbul'u depreme dirençli hale getirmeliyiz. Sanayisini her daim ayakta tutmak zorundayız. İstanbul'un üretimini ayakta tutmazsak, ülkenin üretimi düşer, çöker.'Ekonominin lokomotifi İstanbul' anlayışını sanayi kuruluşlarında yaygınlaştırmak zorundayız. Sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihtiyacını biliyoruz. Buna ilişkin projeleri hızla hayata geçireceğiz. Hep birlikte güçlü sanayiyi kentimize kazandıracağız.6 yeni lojistik üs kuracağız. Bu üsler şehrin kuzeyinde, Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında olacak. Şehrin içine girecek kamyon trafiğini Tuzla'dan, şehrin kuzeyine alacak. Mahmutbey Kavşağı'na girmek ve çıkmak bir çile haline gelmiş. Yeni lojistik merkezleri ve Mahmutbey Kavşağı düzenlemesi ile trafik çilesini ortadan kaldıracağız. Bu konuda hazırladığımız projeyi hızlıca hayata geçireceğiz.