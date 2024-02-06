SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…" ifadelerini kullandı.