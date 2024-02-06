SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…" ifadelerini kullandı.
Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun… pic.twitter.com/pKsUB0kq74— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2024