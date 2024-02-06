Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a "kentsel dönüşüm" tepkisi: 5 yılda 1 tane planı yok

"CUMHURBAŞKANIMIZ BÜTÜN İMKANLARINI SEFERBER EDİYOR"

Daha sonra Ankara'da yaşayan depremzede bir ailenin evine giden Altınok, yakınlarını kaybeden aile üyelerine başsağlığı diledi. Altınok, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat'ta asrın değil, asırların felaketinin yaşandığını söyledi.

Depremle birlikte bölgede meydana gelen ekonomik, sosyal ve psikolojik yıkıma karşı Türk milletinin el ele büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirten Altınok, bir daha böyle bir felaket yaşanmamasını temenni etti.

Altınok, "Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız bütün imkanlarını seferber ediyor. İnanıyoruz ki bu yaralar en kısa sürede sarılacak. Daha güzel, daha güvenli kentler olacak." dedi.