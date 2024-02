Yeniden hayat

Melike İmamoğlu asrın felaketine Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki evinde yakalandı. Yıkılan bina Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bilgisayar koordinatörü olan eşi Ayhan İmamoğlu (50) ile Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi kızı Sıla İmamoğlu'nu (19) hayattan kopardı. Depremin 222'nci saatinde enkazdan ağır yaralı kurtarılan Melike İmamoğlu 70 gün hastanede yattı. Haftada 3 gün fizik tedavi gördü. İstanbul'daki ablası Nilgün Kalay'ın manevi desteğiyle hayata tutunan İmamoğlu bir gün fizik tedaviden dönerken bir fırıncı dükkânının camında asılı iş ilanını gördü. 2 aydır o fırında çalışan İmamoğlu, 'Çalışma hayatını sevdim. Depresyondan çıkmamı sağladı' diyor. Yıkılan binada 150 kişinin yaşadığını ve kendisiyle birlikte sadece 20 kişinin sağ çıktığını anlatan Melike İmamoğlu, "Kızım Sıla çok iyi yüzücüydü. Ara tatil için gelmişti. Eşim çok iyi bir insandı. Her sokakta anılarımız var. Oraya gitmeye cesaretim yok" sözleriyle acısını paylaştı.Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Acılar hâlâ dün gibi taze ancak hayata tutunmak, sıfırdan başlamak, umudu yeşertmek de insanoğlunun özünde var. Elif Gözde ve Ogün Tütüncüoğlu çiftinin yaşadığı Hatay Antakya'daki Emek Apartmanı 6 Şubat'ta yerle bir oldu. Genç çift 10 kişinin hayatını kaybettiği o apartmanın enkazından 2 gün sonra sağ kurtarıldı. Ancak 3 aylık bebekleri Tan'ın cansız bedenine ulaşılabildi. Çift, depremin ardından Elif Gözde Tütüncüoğlu'nun memleketi Kocaeli İzmit'e yerleşti. 5 aylık hamile Elif Gözde yeniden anne olmak için gün sayıyor. İzmit'te çiçekçi dükkânı açan Tütüncüoğlu çifti "Psikolojik tedavi gördük. Hayata yeniden başladık. Çiçeklerle yaşamı kucakladık" diyor.Barış ve İdeal Doğan çifti, asrın felaketinden 7 ay önce muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. Ancak 6 Şubat'ta Diyarbakır Bağlar'da oturdukları 8 katlı Dündar Apartmanı başlarına yıkıldı. 38 kişiye mezar olan apartmanın enkazından 20 saat sonra birlikte kurtarıldılar. 'Enkaz altında ezanı duyunca hayatta olduğumuzu anladım' diyen Barış Doğan'ın ezilen bacağı 8 ameliyatla kesilmekten kurtarıldı. Şu anda bir yakınlarının evinde kiracı olarak kalan çiftin iki dileği var. Birincisi devletin jet hızıyla yaptığı yeni evlerinin anahtarını almak diğeri Barış Doğan'ın bacağının fizik tedaviyle tamamen iyileşerek mesleği olan halk oyunları antrenörlüğüne dönmesi. İdeal Doğan'ın "Çok şükür hayattayız, eşimle birlikte yeni hayatımıza tutunmayı başardık. Enkazda kalan 150 bin liralık altınımızı bulamadık ama devletimizin yaptığı yeni evimize taşınmayı bekliyoruz. Sıcacık yuvamızı yeniden ilk günkü gibi düzenlemek istiyorum" sözleri yürekleri ısıttı.İzmir'dehalk eğitim merkezinde müzik öğretmenliği yapan Cansu Dersuniyeli, asrın felaketinin ardından bölgedeki insanlara yardım etmek için kendisine 'Ben ne yapabilirim?' diye sordu. Arkadaşlarından topladığı gitarları sırtlayıp Hatay'a giden Dersuniyeli konteyner kentte depremzede çocuklar için açtığı gitar kursunda müziğin iyileştirici gücüyle yaraları sarıyor. Dans ve drama dersleri de verdiğini söyleyen Dersuniyeli, "Çocuklar için yola çıksam da kurslara yaş sınırı koymadım. Katılımcı 60 depremzede arasında 6'dan 40'a kadar her yaştan öğrenci var. Burada tüm günümü mesai saati dinlemeden çocuklarla geçiriyorum. Her şeyi yıkılan çocukların hayalleri de yıkılmasın istedim. Ellerine gitar vererek şifacıları oldum" dedi./HATAYAsrın deprem felaketine Hatay İskenderun'daki evinde yakalanan Aysel Karakuş (63), eşini ve torununu enkazdan çıkardı, 9 yakınını kaybetti. 9 aydır kaldığı 'Üsküdar Konteyner Kent'te SABAH'a konuşan Aysel abla, "Her sıkıntı duyduğumda KADEM'in konteyner kentte kurduğu psikososyal destek merkezine giderek ferahlıyorum. Depremden sonra Türkiye buraya aktı. Devletimiz her şeyimizi karşılıyor. Fazlası var, eksiği yok. Tayyip babamızın ve Sümeyye kızımızın sayesinde rahatız. Haklarını ödeyemeyiz. Kafamızı artık yastığa rahat koyuyoruz. Solan umudumuzu devletim yeşertti" dedi.HATAYKahramanmaraşve Hatay'daki konteyner kentlerde kalan depremzedelerden 6 Şubat ve sonrasında neler yaşadıklarını ve hissettiklerini bir kelimeyle anlatmaları istendi. Depremzedeler 'korku', 'hüzün', 'çaresizlik', 'ölüm', 'kıyamet', 'endişe', 'felaket', 'acı', 'umut' ve 'kayıp' kelimelerini sarf etti. Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan Fatma Ardınç'ın "Depremden bugüne umutla gelebildik. Benim kelimem bizi yaşatan, hayatta tutan içimizdeki umut. Bu kadar yıkımın ortasında bile filizlenebiliyorsak, gülebiliyorsak halen benim için bunun tek sebebi umuttur" sözleri yürekleri ısıttı. İskenderun'da depreme yakalanan ve şu an çocuklarıyla konteyner kentte kalan Fatma Erdoğan ise "Benim kelimem kıyamet. Çcuklarımı nasıl kucaklayıp dışarı çıkardığımı hatırlamıyorum bile" diyor. AAHatay'da en küçüğü 8, en büyüğü ise 24 yaşında olan 6 çocuğunu depremde kaybeden ve kendisi de yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra kurtarılan Mardinli 42 yaşındaki anne Selma Hasar, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Büyük oğlum Mehmet, o gün deprem olmasaydı 6 Şubat akşamında doğum gününü hazırlayacaktık. 24 yaşına girecekti. 6 Şubat doğum günüydü ama onun ölüm günü oldu./ SABAHDepremin yaşandığı illerde asrın felaketinin yıldönümünde mezarlıklar doldu taştı. Yaşadıkları büyük acı için sevenlerinin kabri başına giderek bir nebze olsun teselli bulmak isteyenler gözyaşı döktü.KKTC'den voleybol turnuvası için geldikleri Adıyaman'da yaşamını yitiren ve Ada'da "Şampiyon melekler" olarak adlandırılan öğrenciler Lefkoşa'da anıldı.Hatay'dadepremde evleri yıkılan Ferhat ve Radiye Bolat çiftinin 6 yaşındaki serebral palsili ikizleri Fatma ve Zehra, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın konteyner kentte açtığı rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. İkizlerin önceki gün ilk kez ayakta durarak birbirine sarıldığı anlar duygulandırdı./SABAH6 Şubat'ta deprem kentlerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler Yasin Sever, Ertan Akar ve İlyas Açıkgöz, Hatay'da enkazdan kurtardıkları Tuğçe Gövtaş, kızları Eylül ve Ecem ile buluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar o anları sosyal medyadan, "Onlar 6 Şubat depremleri sonrası bölgede canla başla görev yapan binlerce madenci kahramanımızdan sadece üçü. Tam bir yıl sonra o kahramanlar Hatay'da enkazdan kurtardıkları Tuğçe Gövtaş, kızları Eylül ve Ecem ile buluştu. Yaşadıkları mutluluk bir nebze de olsa acılarımızı hafifletti. Rabbim böyle bir felaketi milletimize bir daha göstermesin" mesajıyla paylaştı. ANKARA