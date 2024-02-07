AK Partili Kabaktepe'den Ümit Özdağ'a "montaj video" yanıtı: Çarpık ve sahte siyaset anlayışı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile ilgili paylaştığı montaj videoya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den yanıt geldi. Kabaktepe "Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadeleriyle bir açıklamada bulundu.

"ÇARPIK VE SAHTE SİYASET ANLAYIŞI"

Kabaktepe yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor. Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Madem montaj yaptınız buyrun gerçeği de burada…