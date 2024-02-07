BBC’den dikkat çeken haber: Türkiye’den iki şehir ilk 10’a girdi

Özellikle Antalya'ya artan direkt uçuşlar sayesinde şehre seyahat eden kişi sayısı her geçen yıl artıyor. 2023'te bir önceki yıla göre şehre gelen turist sayısında yüzde 29'luk artış yaşandı.

Türkiye genelinde iç ve dış hatlardaki uçuşlar da 2022'ye göre geçen sene yüzde 16,3 arttı. Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin arasına giren Türkiye'nin bu sene daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Türkiye'ye ziyaretçi çeken başka bir alan da gittikçe gelişen sağlık turizmi sektörü. Özellikle Antalya, diş sağlığı turizmi için popüler bir seyahat noktası olarak öne çıkıyor.

BBC'ye değerlendirmede bulunan turist rehberi Avni Coşar, "Antalya, tarihinden tutun da spor ve sağlık turizmine kadar birçok alanda geniş bir yelpaze sunuyor." dedi.