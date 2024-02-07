İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomotifidir



İstanbul'da, 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız; bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız.



Bu hedefle; memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz.

Yollarında, caddelerinde ulaşım çilesini bitirene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, çalışacağız.'' şeklinde konuştu.

'HAK-İŞ; YERLİ, MİLLİ VE GÜÇLÜ BİR SESE SAHİPTİR''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Hak-İş Konfederasyonu genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Kurum'u Hak-İş Federasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve beraberindeki heyet karşıladı. Hak-İş'i sendikacılıkta işçi ve emekçilerin unutamayacağı adımları atmış bir kardeşler topluluğu olarak nitelendiren Kurum, ''Hak-İş; yerli, milli ve güçlü bir sese sahiptir. Bünyesinde barındırdığı 20 sendikası, 750 binden fazla üyesiyle Hak-İş, ülkemiz sendikacılığının öncüsü olduysa; bunu alnının teriyle hak ettiği içindir.'' dedi. 22 yıldır işçinin, memurun, emeklilerin hak arama mücadelesine destek verdiklerini ifade eden Murat Kurum, ''Bu yolda çalışan HAK-İŞ gibi sendikalarımıza, emekçi kardeşlerimizin yarınları adına çok yüksek değer verdik. Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil, devletimizin ilerlediği tüm yollarda, en kritik dönemeçlerde sendikalarımızla 'yerli ve milli bir duruşu' birlikte gösterdik.'' diye konuştu.