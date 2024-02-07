Ünlüler depremzedelere moral için konteyner kentleri ziyaret etti

Yeni Mahalle'deki K11 konteyner kente gelen şarkıcı Züleyha Ortak ve beraberindeki ünlü isimler, yanlarında getirdikleri 370 gıda kolisini afetzedelere teslim etti, daha sonra çocuklara küçük konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT müzik programcısı Züleyha Ortak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, depremin ilk haftasından bu yana ünlü isimleri depremzedelerle buluşturarak moral verdiklerini söyledi.

Konteyner kentte ailelere ziyarette bulunduklarını belirten Ortak, "Depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla geldik. Onlar bizi görünce mutlu oluyorlar… İletişim Başkanlığımızın bizlere emanet ettiği küçük hediyeleri ulaştıracağız. Bizler elimizden geldiği sürece bölgeyi yalnız bırakmadık, bırakmamaya da devam edeceğiz ta ki buralar ayağa kalkana kadar." dedi.

'Gönül Dağı' dizi oyuncusu Burak Haktanır ise depremin yıl dönümü dolayısıyla bölgede olduklarını söyledi.

Bölgede yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını dile getiren Haktanır, "Daha yapılacak çok iş var. Allah yetkililerimizin ve buradaki insanlarımızın yardımcısı olsun. Şu an bizim bulunduğumuz bölge ilk etapta dezavantajlı depremzedelerimizin hızlı bir şekilde naklinin yapıldığı bölge, engelli vatandaşlarımızın alındığı yer. Burada çocuk kreşlerinden yaşlı bakım evlerine kadar günlük her türlü ihtiyaçlar gideriliyor. En kısa süre sürede kalıcı konutlara da geçildiği zaman içimiz biraz daha rahatlayacak." diye konuştu.

Sunucu Melike Öcalan da depremin 1. yılı dolasıyla afetzedelerin yanında olmak için bölgeye geldiklerini anlattı.

Afetzedelerin yanlarında olduklarını aktaran Öcalan, "Bir yıl önce bu acıyı yaşadığımızda ülkece zaman zaman farklı acılar yaşanıyor ve her zaman kurduğumuz bir cümle var 'ateş düştüğü yeri yakıyor' ama bu sefer hepimizin canı yandı. O acı da unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir acıydı. Biz de elimizden geldiğince bölgeye gelip gittik ve gelmeye de devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Oyuncu Muhammed Emre Kaya ise deprem bölgesine birçok kez geldiğini söyledi.

Depremin büyük afet olduğunu aktaran Kaya, "Depremde hayatını kaybettiklerimize içimiz kan ağlıyor. Kalanlara da ayrı bir zorluk var. Elimizden ne gelir diye bu bölgelere geliyoruz. Burada kiminle konuşsak illaki bir yakınını kaybetmiş. Afetzedeler burada elinden geleni yapıyor, Allah devletimizden razı olsun elinden geleni yapıyor. İnşallah hep beraber birlikte bu işin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Çocukları kemençe çalarak eğlendiren sanatçı Serkan Aydın ise yaraların tez zamanda sarılmasını temenni ederek, "2023 yılı bizim için ne kadar hızlı geçtiyse buradaki insanlar içinde hüzünlü geçti. Ben buraya geldiğimde gördüğüm manzaradan çok üzgündüm. Kiminle konuşsanız bir hikayesi var, bir yakınını, sevdiğini kaybetmiş." dedi.