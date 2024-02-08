4 ay içerisinde iki kanlı eylem için harekete geçtiler: İşte DHKP-C raporu

Türkiye genelinde toplam 4 bin 200 soruşturma dosyasında 5 bin 439 örgüt üyesi hakkında soruşturma yapılırken, 321 örgüt üyesi cezaevinde bulunuyor.
Kanlı eylemler yapan DHKP-C'li firarilere ise Avrupa'da kucak açıyor. Belçika, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, barındırdıkları teröristleri Adalet Bakanlığı'nın taleplerine rağmen iade etmiyor. Belçika'ya kaçan İş adamı Özdemir Sabancı'nın katili Fehriye Erdal'da 28 yıldır Türkiye'ye iade edilmeyen DHKP-C üyeleri arasında.
1978 yılında Devrimci Sol adıyla kurulduktan sonra 1994 yılında DHKP-C adını alan terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devletini şiddet ve cebir yöntemleriyle devirmeyi planlıyor. Örgütün kullandığı yöntemler arasında, suikast, intihar saldırıları, bombalı eylem ve silahlı saldırılar bulunuyor. Son dönemde örgüt tarafından gerçekleştirilen terör saldırıları arasında, 10 Ağustos 2015'te ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna saldırı, 31 Mart 2015'te İstanbul Adliyesinde Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi, 1 Şubat 2013'te bir Türk güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği üç kişinin yaralandığı ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırı bulunuyor. DHKP-C, Avrupa ülkelerinde çeşitli dernek, kültür merkezi ve basın-yayın organları vasıtasıyla propaganda yapma, eleman temin etme ve finansal gelir sağlama gibi faaliyetlerini sürdürüyor.
SON 4 AYDA İKİ EYLEM GİRİŞİMİ
İstanbul Çağlayan adliyesine silahlı saldırı girişiminden bulunan DHKP-C'li iki terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün son dönemlerde eylem arayışına girmesi de dikkat çekti. Öyle ki örgüt, Yunanistan'daki firarilerini de geçen yıl 30 Ekim'de Edirne üzerinden yurda bombalı eylem yapmak amacıyla sokmaya çalıştı. Meriç sınırından yasadışı yollardan girmeye çalışan 1'i kadın 4 kişiye Jandarma ekipleri dur ihtarında bulundu. Teröristlerin ateş açmasıyla çıkan çatışmada DHKP-C üyesi olan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır öldürüldü. 12 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri yanında olan teröristlerin hedefinin başkent Ankara'da eylem yapmak olduğu ortaya çıktı.
İŞTE DHKP-C OPERASYON BİLANÇOSU
DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde toplam 4 bin 202 farklı dosyada 5 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. 251 kişi yargılandıktan sonra hüküm giyerken, 70'i de tutuklu olmak üzere 321 örgüt üyesi cezaevinde bulunuyor. Bütün soruşturmalarda bin 539 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, 315 kişinin ise arandığı öğrenildi. Devam eden 774 farklı dosyayla bin 419 örgüt üyesi hakkında soruşturma yürütülüyor.
AVRUPA KUCAK AÇMAYA DEVAM EDİYOR
Yasadışı yollardan yurtdışına firar eden DHKP-C üyelerine Avrupa kucak açmaya devam ediyor. Yunanistan, Belçika, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesi Türk yargısının kararlarını hiçe sayarak eli kanlı örgüt üyelerini mahkeme kararlarına rağmen iade etmiyor. Geçtiğimiz Ekim ayında yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DHPK-C'li Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır'da terörden arananlar listesinde yer alıyordu.
*Harika Kızılkaya ile Erdoğan Çakır'ın MİT'in 2013'te Yunanistan'ın Sakız adasındaki örgüt militanlarının Türkiye'de yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirlenmesi üzerine Yunanistan makamları ile paylaştığı bilgiler doğrultusunda yakalanan isimler arasındaydı. Lavrion Kampı'na yapılan baskında 19 teröristle gözaltına alınan Çakır tutuklandı, Kızılkaya serbest bırakılmıştı. DHKP-C'nin en önemli canlı bomba eylemcileri arasında yer alan Harika Kızılkaya'nın serbest bırakılması o dönem büyük şaşkınlık yaratırken, Kızılkaya'nın Lavrion'da uzun süre canlı bomba eğitimi aldığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıda bulunan Ecevit Şanlı ve Edirne'de eylem öncesinde yakalanan Bulut Yayla ile hareket ettiği belirlenmişti. 6 yıla kadar tecilli hapis cezalarına mahkum edilen DHKP-C üyeleri Kızılkaya ve Çakır serbest bırakılırken, Türkiye'nin, DHKP-C'li teröristlere yönelik iade talebi ise Yunan mahkemelerince reddedilmişti.
*Yine 2017'de Yunanistan'da 3 hücre evine yönelik operasyonda aralarında Burak Ağarmış'ın da bulunduğu DHKP-C'liler gözaltına alınmıştı. Evlerde bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti. Örgüt mensuplarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'deki Yunanistan ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular bulunduğu ifade edilmişti. Eylem için Hollanda'dan Yunanistan'a gelen Burak Ağarmış hakkında da Türkiye iade talebinde bulunmuş, Larisa İstinaf Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ağarmış'ın iade talebine ret kararı vermişti.
*İstanbul'da iş adamı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'yi 9 Ocak 1996'da öldürmesinin ardından Belçika'ya kaçan terör örgütü DHKP-C üyesi terörist Fehriye Erdal, suikastın 28. yılında hâlâ firari olarak aranıyor. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, 2016'da Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'de Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi" kategoride bulunan ve Adalet Bakanlığınca iadesi talep edilen Fehriye Erdal'a ise tam 28 yıldır Belçika'da yaşıyor.