4 ay içerisinde iki kanlı eylem için harekete geçtiler: İşte DHKP-C raporu

AVRUPA KUCAK AÇMAYA DEVAM EDİYOR



Yasadışı yollardan yurtdışına firar eden DHKP-C üyelerine Avrupa kucak açmaya devam ediyor. Yunanistan, Belçika, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesi Türk yargısının kararlarını hiçe sayarak eli kanlı örgüt üyelerini mahkeme kararlarına rağmen iade etmiyor. Geçtiğimiz Ekim ayında yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DHPK-C'li Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır'da terörden arananlar listesinde yer alıyordu.

*Harika Kızılkaya ile Erdoğan Çakır'ın MİT'in 2013'te Yunanistan'ın Sakız adasındaki örgüt militanlarının Türkiye'de yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirlenmesi üzerine Yunanistan makamları ile paylaştığı bilgiler doğrultusunda yakalanan isimler arasındaydı. Lavrion Kampı'na yapılan baskında 19 teröristle gözaltına alınan Çakır tutuklandı, Kızılkaya serbest bırakılmıştı. DHKP-C'nin en önemli canlı bomba eylemcileri arasında yer alan Harika Kızılkaya'nın serbest bırakılması o dönem büyük şaşkınlık yaratırken, Kızılkaya'nın Lavrion'da uzun süre canlı bomba eğitimi aldığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıda bulunan Ecevit Şanlı ve Edirne'de eylem öncesinde yakalanan Bulut Yayla ile hareket ettiği belirlenmişti. 6 yıla kadar tecilli hapis cezalarına mahkum edilen DHKP-C üyeleri Kızılkaya ve Çakır serbest bırakılırken, Türkiye'nin, DHKP-C'li teröristlere yönelik iade talebi ise Yunan mahkemelerince reddedilmişti.