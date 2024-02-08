Ankaralılardan Mansur Yavaş’a tepki: Reklama harcanan paranın kaynağı ne?

Abdullah Yaman ismindeki bir vatandaş ise, "Daha düne kadar biz ankaralinin parasını reklama vermeyiz şunu bunu yaptık diye afiş etmeyiz diyen şimdilerde baktı ki koltuk elden gidiyor belediyenin kasasını Kendi posterleriyle boşaltıyor" dedi.

Ömer Faruk Ay isimli vatandaş, "Adam üç kuruşluk iş yapıp beş kuruşluk reklam yapma taktiği uyguluyor.Bir de yaptıklarımızın reklamını yapmıyoruz, diyor.Vatandaşı aptal yerine koyuyor" paylaşımını yaptı.