Devletimiz Hatay’ı yeniden inşa etti: Evimize geri döneceğiz

Asrın felaketinde Hatay'ın Samandağ ilçesi Batıayaz Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören ve şu anda Gümüşhane'de yaşayan depremzede Ali Özgül (58) ve eşi Funda Ceylan Özgül (55), yeniden Hatay'a dönecekleri günün hayaliyle yaşıyorlar. Depremde yaklaşık 40 yakınını kaybeden çift, derin acılarına rağmen yaralarını sarmaya çalışıyor. Evlerinin ağır hasar görmesinden dolayı Gümüşhane'nin Torul ilçesine yerleşen Özgül çiftinin üç çocuklarından ikisi İstanbul'da, biri ise Antakya'da yaşıyor.Daha önce İstanbul'da yaşadıklarını, pandemiden sonra ise eşinin memleketi Hatay'a taşındıklarını anlatan Funda Özgül, "Deprem felaketi sonrasında bir hafta boyunca aralıksız cenazelerimizi defnettik, neredeyse mezarlıktan hiç ayrılamıyorduk. Daha sonra Gümüşhane'ye geldik. Burada babamdan kalma evde bir yıldır yaşıyoruz. O büyük depremin ardından dedim ki Hatay yok artık.Fakat devletimiz depremin yaşandığı 11 ilde büyük çalışmalar yaptı. Koskoca şehir dümdüz olmuştu. Devletimiz 1 yıl içinde Hatay'ı yeninden inşa etti. Evimize geri döneceğiz. Allah o günleri yeniden yaşatmasın inşallah" diye konuştu. Ali Özgül ise, "Depremden kaçıp eşimin memleketine geldik. Burada mutluyuz. Ama ne olursa olsun insan memleketini özlüyor. Üç ay önce Hatay'a gittik, Antakya ve Samandağ resmen yok olmuş. Caddeleri tanıyamadık, yolumuzu kaybettik. Devletimiz, depremde yıkılan, hasar gören illeri ayağı kaldırdı. Artık Hatay'a geri dönmek istiyoruz" dedi.SABAH