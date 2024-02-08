Muharrem İnce’den CHP’ye sert eleştiri: FETÖ ve PKK’yla iş tutuyorsunuz:

Mersin'in Tarsus ilçesinde temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklamasında CHP'yi eleştiren İnce, "Kimin kaybettiğine iyi bakın. Televizyonlara çıkıyordu anketçiler, 'Yüzde 62.3 Kemal Kılıçdaroğlu', dediler mi bunu, dediler. 'Muharrem İnce çekil, çekil'. 'Cumhuriyetin son seçimi'. 'Batıyoruz, bitiyoruz'. Yalan söylediler millete. 'Ya yapmayın etmeyin, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz' dedik. İnandıramadık" dedi. Muharrem İnce "Tencere, iktidarı yıkar, doğrudur. Ama güvenlik, tencereyi yıkar. Sen FETÖ'yle, PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira bile olsa yine sana oy vermez" şeklinde konuştu. İnce, "Ben anlatmaya çalıştım. Bin yıldır bu topraklar Moğollar'ı gördü, Yunan'ı gördü, İngiliz'i gördü, Fransız'ı, İtalyan'ı gördü, Rus'u gördü. Onun için bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar. Ben bunları anlatmaya çalıştım" diyerek sözlerini tamamladı.