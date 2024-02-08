Tokat Valisi’nden heyelan yaşanan köy ile ilgili açıklama

Birkaç evimiz yıkıldı. Bazı evlerimiz de tehlike altında. Vatandaşlarımızın gerekli yerleşimlerini gerçekleştirdik. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Toprak kaymasının ne tarafa doğru etkileyeceği çalışmaları ortofoto metoduyla araştırılıyor. Jeoloji mühendislerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Alternatif konut alanlarıyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. En kısa sürede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında devletimiz gereken tüm adımları atıyor" diye konuştu.