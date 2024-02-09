ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan çiftçiye mazot, besiciye büyükbaş hayvan sözü

Seçim çalışmalarına Haymana ilçesinde devam eden Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, muhtarlarla bir araya geldi ve ardından Haymana Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ankara'nın her caddesini her sokağını adım adım gezerek çalışmalarını sürdüren Altınok, "Sözünü gerçekleştirmeyenlere oy verilir mi? Büyükşehir Belediye Başkanı Haymana'ya kaç kere geldi? Altınok, Londra'nın sokaklarında değil, Haymana'nın sokaklarında olacak" sözleriyle rakibi Mansur Yavaş'ı eleştirdi.
ÇİFTÇİYE MAZOT, BESİCİYE BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ SÖZÜ
Ankara'yı tarımın başkenti yapacaklarını ifade eden Altınok, "Çiftçimize her türlü desteği vereceğiz. 2 Hayvancılığa her türlü desteği vereceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yem fabrikası yapacağız. Doğal yemi çiftçimize çok uygun fiyata vereceğiz. Mazot desteğini 100 litre değil, 500 litre vereceğiz. Ama şunu da söyleyeyim, bir tarım çalışması yapacağız. Yani Ankara'mızın tarım haritasını çıkaracağız. Tarım potansiyelini çıkaracağız İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber. Gerekirse diyeceğiz ki, 'Şunu ekin daha çok verim alırsınız, daha çok para kazanırsınız.' Üreticilerimize 'Garantiniz Büyükşehir Belediyesi' diyeceğiz. Büyükbaş hayvan vereceğiz, küçükbaş hayvan vereceğiz, arıcılığı destekleyeceğiz" dedi.
"KÖYLERE PARASIZ SU SÖZÜ VERMİŞTİ, HENÜZ ASFALT BİLE YAPAMADI"
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçilmeden önce verdiği sözlere vurgu yapan Altınok, "Köydeki su sayaçlarını fırlatıp atacağım' demişti. 'Köylerde su parasız olacak' demişti. Bala'da vatandaş bana su aboneliğini gösteriyor; 54 bin TL. 'Başkanım faturada yol- katılım payı istiyor' diyor. Bala'da asfalt yok. Köydeki su aboneliğini 500 TL yapacağız. Emeklilerimize ayda 1000 TL veriliyor. Biz 5 bin TL vereceğiz. 400 TL'lik et yardımını 2 bin TL'ye çıkarıyoruz. Doğal gaz desteğini 500 TL'den 1000 TL'ye çıkarıyoruz. Vereceğimiz başkent kart tarım krediden geçecek; ama büyük marketlerde geçmeyecek. Her ay esnafımıza milyonlarca para girmiş olacak" ifadelerini kullandı.
"SUYU OLMAYAN KÖYÜMÜZ KALMAYACAK"
Ankara'daki köylerin problemlerini 2 yılda çözeceklerini dile getiren Altınok şunları dile getirdi: "Ankara'nın köyleri 2 yıl içinde altyapısı, kanalizasyonu, suyu dâhil olmak üzere yapılacak. Suyu olmayan köy kalmayacak. Hiçbir hemşehrimizin ayağı çamura değmeyecek. Köylerimiz Avrupa'nın köyleri gibi olacak. Büyük köylerimiz, yani nüfusu fazla olan çocuklarımız ve gençlerimizin olduğu köylerimize halı sahamızı, parklarımızı, spor testlerimizi de yapacağız. Her köyden bu parklara, spor tesisine bakmaları için bir eleman alacağız."
"SOKAKLARDA BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAK"
Sık sık Haymana'ya geleceğini ve Ankara'nın sokaklarında vatandaşla buluşacağını söyleyen Altınok, "Altınok, sanal bir belediye başkanı değil. Aranızdan biriyim. Altınok, Londra'nın değil Ankara'nın, Haymana'nın tüm şehrimizin sokaklarında olacak. Makamım sokaklardı, yine sokaklar olacak. 31 Mart'ta Haymana sandık kapatacak mı?" diyerek destek istedi.
HAKAN HAN ÖZCAN: TARİHİ FIRSAT KAÇMAZ, DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara için böyle tarihi fırsat kaçmaz, hükümeti, Büyükşehiri ve ilçesiyle daha güçlü olacağız." dedi.
Bu arada tedavi için Ankara'ya gelen İbrahim Tatlıses de SKM açılışına katıldı.