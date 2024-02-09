ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan çiftçiye mazot, besiciye büyükbaş hayvan sözü

ÇİFTÇİYE MAZOT, BESİCİYE BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ SÖZÜ

Ankara'yı tarımın başkenti yapacaklarını ifade eden Altınok, "Çiftçimize her türlü desteği vereceğiz. 2 Hayvancılığa her türlü desteği vereceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yem fabrikası yapacağız. Doğal yemi çiftçimize çok uygun fiyata vereceğiz. Mazot desteğini 100 litre değil, 500 litre vereceğiz. Ama şunu da söyleyeyim, bir tarım çalışması yapacağız. Yani Ankara'mızın tarım haritasını çıkaracağız. Tarım potansiyelini çıkaracağız İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber. Gerekirse diyeceğiz ki, 'Şunu ekin daha çok verim alırsınız, daha çok para kazanırsınız.' Üreticilerimize 'Garantiniz Büyükşehir Belediyesi' diyeceğiz. Büyükbaş hayvan vereceğiz, küçükbaş hayvan vereceğiz, arıcılığı destekleyeceğiz" dedi.