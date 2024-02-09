CHP umudunu mağdur siyasetine bağladı... Yasak alana pankart astı kaldırılınca mağduru oynadı

Bilecik Belediyesinde büyük rüşvet operasyonu sonrası görevden uzaklaştırılan dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in ardından Belediye Meclisi CHP'li Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşını Başkan vekili seçmişti. Yaklaşık 2 yıl boyunca Belediyeyi yöneten Subaşı, Semih Şahin'in geçtiğimiz haftalarda Başkanlık görevinden istifa etmesi üzerine Subaşı'nın vekilliği düşmüş ve Meclis, bağımsız aday Sadık Kaya'yı Başkan seçmişti. Bilecik'i hizmetten yoksun bırakan Melek Mızrak Subaşı, her şeye rağmen CHP'den aday gösterildi. Seçim çalışmalarını mağdur siyaseti üzerinden yürütmeye başlayan Subaşı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın belirlediği alanların dışında bulunan bir üst geçide seçim pankartı astı. İlgili kanuna göre yasak alanda bulunan pankart, Belediye tarafından yaya veya taşıt trafiğini tehlikeye sokan alandan kaldırıldı.

MAĞDUR EDİLMİŞ GİBİ AÇIKLAMA YAPTI

İlçe Seçim Kuruluna başvurmadan üst geçide pankart astıran CHP'li Subaşı, yasak olduğunu bildiği halde sanki hakkı gasp edilmiş gibi davranarak bir açıklama yaptı. Subaşı açıklamasında, "Pankartımıza bile tahammül edemiyorlar, astığımız pankartı apar topar kaldırdılar. İstediğiniz kadar yırtıp atın, 1 Nisan günü Bilecik kazanacak" diyerek mağduru oynamayı sürdürdü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın halkı yanıltan ve kendisini mağdur gibi gösteren açıklamalarının ardından Bilecik Belediye Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ''Propaganda ilan ve reklam malzemelerinin YSK seçim kararlarına ilişkin belirtilen yerler dışında, ancak il ve ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerlere asılabileceği ifade edilmiştir. Siyasi partilerin ve bağımsız adayların halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya veya taşıt trafiğini engellememek adına afiş ve ilgili görsellerin asılabileceği yerler YSK tarafından belirtilmiştir. Buna göre 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu dikkate alınarak, parti binaları, seçim büroları, propaganda amacıyla hazırlanmış araçlar ve usulüne göre kiralanmış reklam ve ilan yerleri hariç diğer yerlere afiş, ilan ve reklam asılamaz" denildi.