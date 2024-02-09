AK Parti İzmir adayı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: İzmir’in 5 sene daha kaybetmeye tahammülü yok!

GELİŞMİŞ BİR TURİZMİ İZMİR'İMİZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ!

"Sahalarda sadece söylemlerin havalarda uçuştuğu bir il değil eserlerin boy gösterdiği bir şehir olmasını istiyoruz!" diye sözlerine devam eden Hamza Dağ, "Tarihi, kültürü doğasıyla sadece ülkemizde değil dünyada kendisinden söz ettiren, gelişmiş bir turizmi İzmir'imize kazandırmak istiyoruz! Bugüne kadar nasıl birlikte koşturduysak bugün de koşturacağız. Ama bugün, dünden daha hızlı koşmalıyız. Çünkü, İzmir'in 5 sene daha kaybetmeye tahammülü yok! Bizim derdimiz İzmir'den başka bir şey değildir."