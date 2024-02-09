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Giriş Tarihi: 9.2.2024 19:43

İhraç Emniyet Müdürü Halil İbrahim Yaylagül bağ evinde yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ’nün firari mensuplarının yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 8 yıldır firari olan ihraç 1. sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Yaylagül’ü saklandığı bağ evinde düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. İhraç Emniyet Müdürü Yaylagül’ün, 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İhraç Emniyet Müdürü Halil İbrahim Yaylagül bağ evinde yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari mensuplarının yakalamasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis ekiplerinin çalışmalarında 8 yıldır firari olan ihraç 1. sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Yaylagül'ün Sincan İlçesi'nden bir bağ evinde saklandığını tespit etmesinin ardından operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

3 AYRI SUÇTAN ARANMASI VAR

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üst derecede bağlı olduğu belirlenen ihraç 1. sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Yaylagül'ün, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanununa muhalefetten arandığı öğrenildi. Yayalgül'ün Emniyet Genel Müdürlüğü, Erzurum Polis Okulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda görev yaptığı belirlendi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen ihraç 1. sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Yaylagül'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İhraç Emniyet Müdürü Halil İbrahim Yaylagül bağ evinde yakalandı
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