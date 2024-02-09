İstanbul çaresiz değil

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Haliç Kongre Merkezi'nde gazete, televizyon ve dijital medya temsilcileriyle bir araya geldi. "İnsanımızda İstanbul'un karmaşasına, sistemsizliğine dair yaşamış olduğu derin bir bıkkınlık hali görüyoruz. Ama bunun yanında yaşlılarımızdan kadınlarımıza, gençlerimizden esnafımıza kadar herkeste 'umudun' süratle yükseldiğini de hissediyoruz" diyen Kurum, özetle şunları kaydetti:Biz vatandaşımızı dinleyici olarak görmüyoruz. Doğrudan bir paydaş olarak, İstanbul'u yönetecek ekibin bir parçası olarak görüyoruz. Yaptığımız tüm projelere, SİZTEM İstanbul konsepti üzerinden yaklaşıyoruz. Yani her açıdan düşünerek, bütüncül bir şekilde hazırlıyoruz.İstanbul yönetimi, açık söylüyorum başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Açıkladığımız projeler heyecan ve umudu artırdı. İnsanımız projelerimizi gördükten sonra hayal etmeye başladı.(Başak Demirtaş'ın DEM Parti İBB adaylığından geri çekilmesi) Düne kadar çok hevesliyken bugün neden bu kararı aldılar? Başka bir yerden bir talimat mı geldi, baskı mı geldi, pazarlıklar mı oldu veya pazarlıklar devam mı ediyor? Bunların bu pazarlıkları bitmez, seçime kadar da devam eder. Ama biz işimize bakıyoruz. Siyaset şeffaf, demokratik yürümeli. İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın.(Ekrem İmamoğlu) Yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oluyor, miting yapıyor, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kardan adamın saltanatı güneş doğana kadarmış. 31 Mart'ta güneş doğacak.İlk adaylığımız açıklandığında, anket yaptırdım. O zaman 1.5 buçuk, 2 puan gerideydik. Ancak sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık, ilçelere gittik, ziyaretlerimizi yaptık, İstanbullularla bütünleştik. Ve lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1.4 puan ilerideyiz.İstanbul'da nüfusun artmasını istemiyoruz, sabit kalması için çalışma yapacağız. Tersine göçü teşvik edeceğiz.Murat Kurum, İstanbul için hazırladıkları projeleri 10 başlıkta sıraladı:Yeni metro ve metrobüs hatlarıyla, her iki yakada yapacağımız tünellerle, güçlendirilmiş deniz ulaşımı ve daha birçok teknoloji yoğun ulaştırma projesiyle uğraştıran değil ulaştıran İstanbul.Depreme karşı inşa edeceğimiz 650 bin kentsel dönüşüm konutuyla, 100 bin sosyal konutla ve yeni afet yönetim uygulamalarıyla 'afetlere dirençli İstanbul.'Her Anında Hep Yanında' sloganıyla hayat bulacak olan sosyal belediyecilik uygulamalarımızla yaşlılarımızın, emeklilerimizin, kadınlarımızın ve gençlerimizin hayatlarını iyileştirecek, kolaylaştıracak desteklerin yer aldığı 'sosyal belediyecilik uygulamalarımız.'İklim değişikliği nedeniyle bekleyen olası bir su krizine karşı, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla 'sürdürülebilir su yönetimi.'Sokak hayvanlarına yönelik yeni uygulamalarımız.Festivalleri, genç sanatçılara vereceğimiz destekler ve yeni fuarkongre merkezleriyle 'kültür, sanat ve turizmiyle yaşayan İstanbul.'Bilişim yönetim ve teknoloji merkezi, İstanbul'un dijital ikizi ve Biz İstanbul gibi projelerimizle şekillendireceğimiz 'Digistanbul.'İstanbul'u sıfır atığın model şehri yapacak 'nefes İstanbul.''Olimpiyat şehri' hedefimize bizi ulaştıracak olan 'sporla yaşayan İstanbul.'Aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek caddelerimizle, yeni meydan projelerimizle ve Tarihi Yarımada'ya dair yeni uygulamalarımızla 'mirasını geleceğe taşıyan İstanbul