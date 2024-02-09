Santa Maria Kilisesi’nden ’koruma’ talebi

Santa Maria Kilisesi'nde 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilişkin 25 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Santa Maria Kilisesi ve kilisenin rahibi Anton Bulai adına avukat Afşin Hatipoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına koruma tahsis edilmesi ve şüpheliler hakkında dava açılması için suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, 28 Ocak 2024 günü pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından terör saldırısı düzenlendiği, bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Reuters Haber Ajansı'ndan örgütün saldırıyı üstlendiğinin duyurulduğu, DEAŞ'ın yayın organlarından da saldırının "Yahudi ve Hristiyanların her yerde hedef alınmasını" isteyen talimatına bir cevap olduğu, olayın dünya basını ve ülke gündeminde büyük bir yankı uyandırdığı kaydedildi.

CAN GÜVENLİĞİNE DEĞİNİLDİ

Kilisenin sadece bu mezhebe mensup kişiler tarafından değil, farklı dinleri benimsemiş kimseler tarafından da haftanın her günü binlerce kişi tarafından ziyaret edildiği anlatılan dilekçede, "Şüphelilerin ayinde bulunanlara yönelik hedef gözetmeksizin ateş ettiği açıktır. Basın ve kamuoyuna intikal eden bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde müvekkil kiliseyi ziyaret eden binlerce yerli-yabancı insanın can güvenliğinin olmadığı Anayasal bir hak olan yaşam hakkının tehlikede olduğu açıktır" denildi.

POLİS KORUMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede, "Müvekkile karşı yönetilen tehdidin ciddi ve çok yakın olması, kamuya açık, dini bir ibadet yeri olması, sürekli ve açık tehditlere müsait olması sebebiyle tarafımızca suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. Basın ve kamuoyuna intikal eden bilgi ve belgeler değerlendirilerek müvekkilin maruz bulunduğu tehdidin önemi, talebi, durumu ve eldeki imkanlar dikkate alınarak polis koruması tahsis edilmesini ve bu belirtilen somut tehditleri bertaraf edecek diğer gerekli yasal tedbirlerin alınmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadeleri kullanıldı.