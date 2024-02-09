TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’Can Atalay’ açıklaması: AYM ne karar verecek göreceğiz

"BU İŞİN DOĞRU ZEMİNİ TBMM'DİR"

"Anayasa Mahkemesi nasıl karar verecek, süreç nasıl işleyecek, yapılan başvuruları hangi zaman aralığında gündemine alacak tüm bunları göreceğiz" diyen Kurtulmuş, tekil olaylar üzerine yoğunlaşarak, olayın aktüel tarafları üzerinden konunun siyasi bir tartışmaya dönüştürüldüğünü söyledi.

Türkiye'de bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "İlgili Anayasa maddeleri üzerinde tartışmak, bunları konuşmak, bu olaydan ayrı olarak, bu olay olmasaydı bile bunları gündeme getirmek TBMM'nin temel vazifelerindendir." dedi.

Anayasa tartışmasının partizanlığı bir tarafa bırakarak, iyi niyetle, önyargısız, doğru yöntem ve doğru zeminde yapılması gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, "Bu işin doğru zemini TBMM'dir. TBMM, anayasa yapma gücüne kudretine sahip bir yasama organıdır. Bazılarının söylediği gibi 'kurucu meclis olmadığı için yeni bir anayasa yapamaz' görüşü asla kabul edilemez." yorumunu yaptı.

"HERKESİN ANAYASA TEKLİFİ OLABİLİR AMA HİÇ KİMSENİN TBMM'YE BİR ANAYASA DAYATMASI OLAMAZ"

Muhalefetin Can Atalay kararının Mecliste okutulmasını "anayasa darbesi" şeklindeki değerlendirmesin doğru bulmadığını belirten Kurtulmuş, "Bu çok maksadını aşan, biraz da lüzumsuz bir eleştiri." dedi. Kurtulmuş, "Çünkü burada Yargıtay da yetkilerini kullanırken ilgili Anayasa maddesindeki yetkilerini kullanarak bu süreci oluşturuyor." diye konuştu.

Anayasanın 14. maddesindeki "devlete karşı davranışlar" konusunun açık hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, "Bu illa anayasa değişikliğiyle olacak bir şey de değil. Anayasa bunu yasalara izafi ediyor. Türkiye, bölücü örgütlerle mücadele eden, birliğini, bütünlüğünü korumak mecburiyetinde olan, çevresi terör ağlarıyla kuşatılmış, 15 Temmuz darbe teşebbüsü gibi doğrudan doğruya terör örgütlerinin hedefi haline gelmiş bir devlet olarak tabii ki kendisini koruma hakkına sahiptir ama devlete karşı işlenen suçların da açık bir hale getirilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, siyasetin alanının terör örgütleriyle işbirliği içinde olmaya müsaade etmeyen, aynı zamanda da seçilmişlerin hakkını, hukukunu koruyan yeni bir anlayışla ele alınması gerektiğini kaydetti.

Anayasa meselesinin zemininin TBMM, konuşulacağı yerin ise Türkiye'nin tamamı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Herkesin anayasa teklifi olabilir ama hiç kimsenin TBMM'ye bir anayasa dayatması olamaz." diye konuştu.