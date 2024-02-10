AK Parti Başkan Adayı Öntürk: Lütfü Savaş, Hatay’a bir çivi dahi çakmamıştır

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhur ittifakı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Öntürk, bir gününü Yayladağı'na ayırdı. Sabah vatandaşlarla kahvaltıda buluşan Öntürk, pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

SEÇİM BÜROSUNUN AÇILIŞINI YAPTI

Pazar yeri ziyaretinin ardından ilçede Cumhur ittifakı seçim bürosunun açılışını yapan Öntürk, burada yaptığı konuşmada 6 şubatta yaşanan depremi unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Bizler bu şehirde doğduk. Burada büyüdük. Bu şehirde hizmet verdik. Bu şehirde ekmeğimizi kazandık. Atalarımız binlerce yıl önce buraya gelmiş, burayı vatan saymış, vatan toprağı yapmış ve bu bin yıllık süreçte de hamdolsun bayrağı hiçbir zaman indirmemiş. Haçlılara karşı da dik durmuş, Fransızlara karşı da dik durmuş ve bu bayrağın altında hizmet etmiş, gayret etmiş. Şimdi büyük bir afet yaşadık. Büyük bir felaket öyle bir felaket ki şehirlerimiz yerle bir oldu. İlçelerimiz yerle bir oldu. Allah bir daha göstermesin ama biz bu depremi unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

MİLLETİMİZİN HİZMETKARIYIZ

Her zaman milletin hizmetkarı olduklarını belirten Öntürk, "Biz bu depremden sonra, nasıl ki atalarımız bayağımızı bugünlere getirdi, vatanın birliğini beraberliğini korudu, bağımsız Hatay devletini kurup Fransız'a karşı mücadele edip, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselemdir dediği Hatay'ı 9 ay sonra anavatana kattıysa bizde bu şehri ayağa kaldıracağız, Allah'ın izniyle ve ayağa kaldırırken, önümüzdeki yüzyıllara hizmet edecek bir şehir yapacağız. Afetlere karşı dayanıklı, alt yapısı muazzam sosyal donatı alanları muazzam bir şehir yapacağız. Eskisinden daha iyisini gelecek yüzyıllara hitap edecek bir şehir yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, çünkü biz bu milletin hizmetkarıyız."

HATSU NEREDE GÖREN VAR MI?

"6 Şubat depremlerinin ardından AK Parti il başkanlığına atandığını hatırlatan Mehmet Öntürk, "Bu dönemde MHP İl Başkanımızla birlikte, Ankara'da çalmadık kapı bırakmadık. Bir olduk beraber olduk ve kat trilyonlarca parayı Hatay'ımıza aktarılmasını sağladık. Konutlar yapılıyor. İçme suyu işi Büyükşehir Belediyesinin görevi olmasına rağmen, içme suyuna şu ana kadar harcadığımız para 1.7 milyar lira. Reyhanlı'nın, Aktepe'nin, Akbez'in içme suyunu yapıyoruz. İskenderun'u, Arsuz'u, Defne'yi Samandağ'ın içme suyunu yapıyoruz. Serinyol'a dün gittim onu da biz yapıyormuşuz haberimiz yok. Peki nerede bu HATSU, piyasada yok. "

KOMŞU İLLER UÇARKEN, HATAY ÇAKILMIŞ DURUMDA

"Nerede ne eksiğimiz varsa Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan hemen hizmet edin diyor. Çünkü bunlar yapmaz diyor. Bunlar benim vatandaşımı susuz bırakır diyor. Bıraktı mı? Evet Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşı susuz bıraktı. Hala Yayladağı'nın su sorunu var mı? Var. Geçen 11 köy gezdik tamamında su sorunu var. Daha gezeceğimiz 30 köy var. Ben iddia ediyorum yarısından fazlasının su sorunu var. Kanalizasyon meselesi var. Asfalt yok hiç yok zaten Hatay çökmüş durumda. Ama komşularımıza bakıyoruz, bir Kahramanmaraş, bir Gaziantep, bir Şanlıurfa resmen uçmuş, Hatay tam tersi CHP belediyeciliği sayesinde uçmak yerine resmen çakılmış durumda" dedi.

HATAY'A 1 ÇİVİ DAHİ ÇAKMADILAR

1 Nisan'dan itibaren belediyeciliğin nasıl yapılacağını herkese göstereceklerini belirten Öntürk, "Büyükşehir Belediyesi yasasını biz çıkarttık. Dedik ki nüfusu 750 binin üzerinde olan iller büyükşehir belediyesi olsun. Vatandaş hizmete doysun. 2014 yılında AK Parti olarak seçimi kaybettik. 2019'da da kaybettik. CHP zihniyeti son 10 yılda Hatay'a 1 çivi dahi çakmadı. Biz hizmet partisiyiz. Biz yaradandan ötürü millete hizmet ederiz. Bugüne kadar ayrı gayrı demedik, demeyiz. 15 ilçemizin de sorunu sorunumuzdur. O şekilde hizmet vereceğiz. Yol, su, kanalizasyon, bir belediyenin asli görevidir bunlar yapmalı. Ama bunlar yapmadı. Halen Hatay'ın su, kanalizasyon ve yol surunu var. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren hizmet nasıl yapılırmış bunu tüm Hatay'a göstereceğiz."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜNÜ YERDE KOMAYIZ"

"'Açta açıkta kimseyi bırakmayacağız' dedi Cumhurbaşkanımız. Biz Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakmayız Allah'ın izniyle. Bunlar gibi asla yarım iş yapmayacağız. Allah'ın izniyle belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz. Cumhurbaşkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız arkamızda, dik dik duruyorlar destek veriyorlar. Bizde burada kenetlenmişiz, inşallah bu şehrin mega projelerini de birlikte yapacağız. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Çünkü iktidarımız boyunca neler yaptığımızı sizler biliyorsunuz. Olmaz dedikleri projeleri nasıl hayata geçirdiğimizi sizler biliyorsunuz. İnşallah Hatay'ımızı hep beraber ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

Seçim bürosunun açılışını yapan Öntürk, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek 31 Mart seçimlerinde destek istedi.