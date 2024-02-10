AK Partili Konak Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı: Konak’ta yönetenle yönetilen arasındaki uçurum kapanacak

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Alsancak bölgesinde hizmet veren muhtarlarla toplantı gerçekleştiren Çankırı, semtin önde gelen sorunlarından biri olan otopark çilesinin 31 Mart'tan sonra çözüleceğini açıkladı.

"STK'LAR DAYANIŞMANIN VE GÖNÜLLÜLÜĞÜN GURURUDUR"

Çankırı ardından İzmir'de 5 yıldır onkoloji tedavisi gören çocukların eğitim, sosyal ve sağlık harcamalarında gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösteren 'Yaşa Çocuk' Derneği başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernek ve vakıfların kriz yönetiminde zamanında birlik içinde hareket edebilmede önemli bir rol oynadığını aktaran Çankırı, "Bireysel çabalarımız elbette değerli ama bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde organize olarak dayanışma içindeysek daha kolay sonuca ulaşabiliyor, daha fazla fayda sağlayabiliyoruz. Dayanışmanın gönüllülük esasında olması da ayrı ehemmiyet taşıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI HATIRLATTI

AK Partili Konak Adayı Çankırı ayrıca Dünyanın önemli halk sağlığı sorunu olan ve her yıl şubat ayının ilk haftasında farkındalığa yönelik düzenlenen etkinliklerle kutlanan Dünya Sigarayı Bırakma günü nedeniyle Konak Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlık çalışanları ve vatandaşlarla buluştu. Zaman zaman kendisinin pasif içiciliğe maruz kaldığını belirten Çankırı burada 40 yıldır sigara tiryakisi olan 58 yaşındaki Ali Bulgurcu isimli vatandaşla birlikte Karbon monoksit test cihazını denedi, Bulgurcu'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımlılıkla mücadele konusundaki hassasiyetini hatırlattı.

"SİGARAYI BIRAK KENDİNE NEFES OL"

Zaman zaman güldüren diyalogların da yaşandığı etkinlikte Çankırı yoldan geçen bazı vatandaşlara, 'sigara kullanıyor musunuz?' sorusunu yönelterek merkeze davet etti ve test cihazını denemelerini tavsiye etti. Çankırı vatandaşlara 'Sigarayı bırak kendine nefes ol" mesajını verdi.

"YÖNETENLE YÖNETİLEN ARASINDAKİ UÇURUM KAPANACAK"

Kordon İş Adamları Derneği'nde ise iş insanlarının sorun ve taleplerini dinleyen Çankırı, Konak'ta özellikle Kordon esnafının alt yapı yetersizliği nedeniyle su baskınlarına maruz kaldığını söyledi. Çankırı; "Konak'ta yönetenle yönetilen arasındaki uçurum kapanacak. Önümüzdeki 5 yıl omuz omuza birlikte çalışılacak. Konak'ta hizmetin tarihini biz yazacağız siz de yaşayacaksınız. Sizler burada denize sıfır noktada İzmir'in aslında en önemli ekonomik kazancını sağlayan kalemlerden birisiniz. Ancak kokan körfez, deniz suyu taşkınları ve su baskınlarından milyonluk zarara uğradınız. Konak, içindeki sıkışmışlığıyla ve geceden kalma haliyle mutsuz bir ilçe. Biz bunu değiştireceğiz. AK Parti olarak Konak'ı yeniden inşa eden projeleri hayata geçireceğiz." Diye konuştu. Gün içerisinde Kahramanlar Pazaryeri'nde esnafla da bir araya gelen Çankırı'ya pazar esnafının ilgisi yoğundu. Giritliler Federasyonu tarafından düzenlenen Mübadelenin 100. Yılı Konferansına katılan Çankırı konferans sonrasında resim sergisini gezdi.