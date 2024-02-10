Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz

İslamİşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) 5'inci Genel Kurulu, 56 üye ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan foruma gönderdiği video mesajında şunları kaydetti:2004 yılında tohumunu aziz gardaşım Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte attığımız Gençlik Forumu başkanımızın ve ekibinin de gayretleriyle giderek adından daha fazla söz ettiriyor. İslam Gençlik Forumu'nun bugün Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Arap Yarımadası'na kadar geniş bir coğrafyada, Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ediyoruz.Müslüman gençler olarak sizlerin birlikte hareket etmenizin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlarda bir kez daha müşahede ettik. Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in işgalci güçleri çoğu çocuk ve kadın, 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti. Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.ICYF 5. Genel Kurulu'na katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Filistin'de tanık olduğumuz soykırım, Batı medeniyetinin çifte standart yaklaşımının bir devamıdır. Uluslararası sistemin kurallarının Ukrayna'daki savaş ve Filistin'de yaşanan soykırım örneklerinde nasıl uygulandığını gördük. Batı medeniyetinin uyguladığı çifte standardı, bu tek renkli yaklaşımı vurgulamamız ve karşı çıkmamız gerekiyor" dedi.DışışleriBakanı Hakan Fidan ise, başta Batı ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyunun İsrail'in katliamlarına sessiz kaldığını belirterek, "Bu sessiz kalma, bu katliama, bu soykırıma ortak olmak, dünyadaki düzeni temelinden sarsan bir gelişmedir. Dünyada daha sonraki çatışmalara referans tutacağınız hiçbir ahlaki değerin, uluslararası hukuk zemininin kalmadığını gösteren gelişmedir" dedi.