Murat Kurum, Fatih'teki Türkiye Ermenileri Patrikliğini ziyaret ederek, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Başepiskopos Aram Ateşyan ile bir araya geldi. Daha sonra buradaki Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi'nde cemaatle buluşan Kurum, " Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan siz değerli dostlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. 31 Mart akşamından itibaren sizin kendi değerlerinizi en mutlu ve huzurlu şekilde yaşatacağınız bir İstanbul için desteklerinizi bekliyoruz. Bu kardeşlik hukuku daha güçlü bir şekilde devam etsin istiyoruz. Türkiye'nin asalet ve mücadele dolu yürüyüşünde bugüne kadar hep birlikte koştuk, bundan sonra da aynı anlayışla hep birlikte koşmaya devam edeceğiz" dedi.