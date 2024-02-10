MHP Genel Başkanı Bahçeli: AYM artık milli güvenlik sorunu

MHP'nin kuruluşunun 55. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, özetle şunları söyledi:Bugün (dün), müessir doğumun medarı iftiharı MHP'nin 55. kuruluş yıldönümü. Bahtiyarız, çünkü 55 yıllık tarih birikiminin itibarıyla siyasi olgunluk çağımıza vasıl olduk. 9 Şubat 1969'un Adana'sından tam 55 yıl sonra başkent Ankara'da buluştuk. Partimizin yaşı 55 olsa bile davamızın yaşı Türklüğün yaşıyla eşittir.Önümüzdeki mart ayında iki siyasi etabın emniyetle, sağduyuyla, huzurla ikmali ve ifası yegâne arzumuz. Bunlardan ilki, 17 Mart'ta yapacağımız 14. Olağan Büyük Kurultay. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında gerçekleştireceğimiz büyük kurultayımız aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın ve Türk Devri'nin yol haritasını da çizecek.CHP'nin yeni adresi Kandil'dir. DEM, CHP'yi kafakola almış, tehditlerle zincire vurmuştur. Özgür Bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır. Cumhur İttifakı, devlete sahip çıkacak, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak. 1 Nisan'da DEM'lenen değil, devleşmiş Türkiye'ye uyanacağız.CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP, DEM'lenmekle kalmamış, kriz ve kargaşaya düşmüş, kapanın elinde kalan parti hüviyetine bürünmüştür. 6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi'ne saldıran ve ölü ele geçirilen DHKP-C'li iki teröristin kimler tarafından savunulduğu, bu alçaklardan birisinin cezaevindeyken yazdığı mektubu Meclis'te okuyan CHP'linin kim olduğu deşifre olmuştur.Daha vahimi, Çağlayan Adliyesi'nin önünde alnından vurularak indirilen terörist lehine AYM'nin 6 Şubat 2020 tarihinde açıkladığı hak ihlali kararı. AYM adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır. Hak ihlali kararıyla ödüllendirilen DHKP-C'li terörist tam 4 yıl sonra hunhar terör saldırısı esnasında imha edilmiştir. Fakat AYM haini haklı görmüştür. Hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti. Teröristin hakkı mı olur? AYM artık milli güvenlik sorunu. Böyle mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer almamalı. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalı.Önümüzdeki dönemde gündeme alınmasını ve mutabakata bağlanmasını temenni ettiğimiz 9 konu başlığı var. Bunlar arasında ilk sırayı yeni anayasa yazımı almakta. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tam manasıyla uyumlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalı. Nimet ve külfet dengesini isabetle kuracak vergi reformu hayata geçirilmeli. Büyükşehir Belediye Kanunu ele alınmalı. Bölücülüğü etkisiz hale getirecek milli strateji oluşturulmalı. Toplumsal şiddete sıfır tolerans gösterecek mücadele planı hazırlanmalı. Etik ve ahlaki ilkeler kapsamında, fırsatçılara, inanç istismarına çanak tutan merdivenaltı yapılara etkin denetimler uygulanmalı. Başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizin altyapısı güvenli hale getirilmeli . Devlete yuvalanan FETÖ ve benzeri yapıların üzerine gidilmeli.