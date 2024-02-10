Murat Kurum Ataşehir’de iş insanları ile bir araya geldi: İstanbul’u 5 yıllık fetret döneminden kurtaracağız

Konuşmasında İstanbul'a hizmetin durdurulduğunu ifade eden Kurum, "Mevcut CHP'li İBB yönetiminden önce şehircilikteki, ulaştırmadaki ve belediyecilikteki başarılarıyla dünya liginde zirveyi hedefleyen bu aziz şehir, kasten ve bilerek durdurulmuştur. İhmalkârlıkla, iş bilmezlikle, gündem saptırmalarıyla ve algı belediyeciliğiyle durdurulmuştur. Ecdadın bu derece kutsal bildiği bu şehrin; 571 yıllık şanlı tarihi, 5 yıldır liyakatsiz ellerde kesintiye uğramış, geleceğimiz ihmal edilmiştir. İş insanlarımızın sesi duyulmamıştır. Esnafımız göz ardı edilmiştir. Annelerimiz, gençlerimiz, yavrularımız çözümsüzlük ortamına terk edilmiştir. Muhtarlarımızın, derneklerimizin talepleri sümen altı edilmiştir." sözleri ile mevcut İBB yönetiminin icraatsizliğini eleştirdi. İstanbul'u yeniden dünyanın en iddialı şehirleri arasına katmayı hedeflediklerini belirten Kurum, gerekli bütçenin nasıl bulunacağını, "Şu görmezden geldiğiniz Ataşehir'de Şerifali Çiftliği'ni bilir misiniz? İşte biz bu alanda nasıl yüzlerce konut ve dükkânı, sosyal tesisleri, camileri ve okulları aynı anda yapıyorsak; yine öyle yapacağız. Yeniçamlıca, Mevlânâ, Mimarsinan ve Barbaros'ta yeni rezerv yapı alanlarımızda nasıl arı gibi çalışıyorsak, yine öyle çalışacağız." şeklinde yanıtladı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ BİRLİKTELİĞİMİZİ BOZAMAYACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Murat Kurum, "Emniyet güçlerimiz yaşanan elim hadise ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştır. Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometre vatan toprağında, 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz ve ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve inşallah yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

"İSTANBUL'UMUZU ORTAK AKILLA DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ"

Ataşehir'de daha önce yaptıkları hizmetlere değinen Kurum, "Mimar Sinan Camii'mizi hem yaptık, hem de cemaatiyle çok güzel dostluklar kurduk. Bugün de uzun yıllardır dostluğumuzun devam ettiği, İstanbul'umuzun ekonomisinin gücünü temsil eden iş insanı kardeşlerimizle bir aradayız. Ataşehir'de birbirimizi çok iyi tanıdığımız sevgili muhtarlarım buradalar. Beni hiç yalnız bırakmayan dernek başkanlarım yine buradalar. İstanbul'umuzu ortak akılla çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

"İSTANBUL'U YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

İstanbul'un son 5 yılına dair ufuk turu yaptıklarını belirten kurum, "Mevcut CHP'li İBB yönetiminden önce şehircilikteki, ulaştırmadaki ve belediyecilikteki başarılarıyla dünya liginde zirveyi hedefleyen bu aziz şehir, kasten ve bilerek durdurulmuştur. İhmalkârlıkla, iş bilmezlikle, gündem saptırmalarıyla ve algı belediyeciliğiyle durdurulmuştur." ifadeleri ile İstanbulluların hizmet alamadığını vurguladı. Murat Kurum, "Ecdadın bu derece kutsal bildiği bu şehrin; 571 yıllık şanlı tarihi, 5 yıldır liyakatsiz ellerde kesintiye uğramış, geleceğimiz ihmal edilmiştir. İş insanlarımızın sesi duyulmamıştır, esnafımız göz ardı edilmiştir. Annelerimiz, gençlerimiz, yavrularımız çözümsüzlük ortamına terk edilmiştir. Muhtarlarımızın, derneklerimizin talepleri sümen altı edilmiştir. Şu koşturmaca içerisinde her kesimden insanımızla bir araya geliyoruz. Her gittiğimiz ortamda, farklı kesimlerden insanımız bize mevcut CHP'li yönetimden dert yanıyor ve bizden çözüm bekliyor. Çünkü bu kardeşlerimiz kimin çözümsüzlük ürettiğini ve kimin çözüm üreteceğini gayet iyi biliyorlar. İstanbullular kimin gösteriş belediyeciliği, kimin gerçek belediyecilik yaptığını gayet iyi biliyorlar. Biz göreve gelir gelmez bu ihmalkarlığı, bu çözümsüzlük ortamını gidereceğiz. İletişimsizliği ortadan kaldıracağız. İstanbul'u hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız." diyerek çözüm odaklı ilerleyeceklerini söyledi.

"İSTANBUL'U 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNDEN KURTARACAĞIZ"

İş insanları, esnaf, sanayici ve emekçilerle bir araya geleceklerini söyleyen Kurum, "İstanbul'u beş yıllık fetret döneminden de duraklama döneminden de kurtaracağız. Yine dünyanın en iddialı şehirleri arasına sokacağız. Tek yürek olacağız, tek bir ideal etrafında toplanacağız. İstanbul'umuzu ortak akılla, halkımızın derin aklıyla, 'İstanbul'un Kadim Bilgeliğiyle' yöneteceğiz." dedi. Göreve gelir gelmez, kentsel dönüşüm ve ulaşıma ilişkin projelerini ivedilikle devreye alacaklarına değinen Kurum, "Ataşehir'imize, hem dönüşüm hem de ulaşım alanında çok iyi çalışmalar yaptık. Bugün Ataşehir ilçemizin etrafını otoyollar ve E5 çevrelemiş durumda. Peki, Ataşehir bu avantajdan yeterince yararlanabiliyor mu? Hayır ama neden? Çünkü ne büyükşehir ne de ilçe belediyesi meseleye bütüncül olarak bakmadığı için şunu göremiyorlar. Ne yeni yollar yapıyorlar; ne de ilçenin merkezine doğru yeni yollar yapmadığında; otoyol avantajının halkımız için dezavantaja dönüşeceğini görebiliyorlar. İnanın herkes dolmuş durumda. Bu trafik çilesine bir de söz verilen otoparkların yapılmayışı eklendiğinde, Ataşehirli hemşehrilerimizin çileden çıktığı bir durumla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

"MEVCUT İBB YÖNETİMİ KAYNAK ÜRETMEYİ BİLMİYOR"

Murat Kurum, mevcut İBB Yönetiminin kaynak üretmeyi bilmediğini ifade ederek, hayata geçirecekleri projelerde kararlılığını, "İstanbul'u durdurmaya değil, İstanbullu kardeşlerimiz için koşmaya geldik. Şu görmezden geldiğiniz Ataşehir'de Şerifali Çiftliği'ni bilir misiniz? İşte biz bu alanda nasıl yüzlerce konut ve dükkânı, sosyal tesisleri, camileri ve okulları aynı anda yapıyorsak; yine öyle yapacağız. Yeniçamlıca, Mevlânâ, Mimarsinan ve Barbaros'ta yeni rezerv yapı alanlarımızda nasıl arı gibi çalışıyorsak, yine öyle çalışacağız. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal'de imar planı iptal edilen yerleri nasıl yeniden plana kavuşturduysak, yine öyle yapacağız. İçerenköy'de donatı alanındaki riskli evleri nasıl vatandaşımızla birlikte dönüştürüyorsak, yine öyle yapacağız. Sizin unuttuğunuz Örnek'te uğramadığınız, Esatpaşa'da mülkiyet sorununu nasıl çözdüysek, yine öyle çözeceğiz. İnönü, Kayışdağı, İçerenköy'ün sınırları içinde kalan 632bin metrekarelik alanda İstanbul'un en büyük kentsel dönüşümlerinden birini nasıl başlattıysak; yine aynı dev dönüşümleri öyle başlatacağız. Tüm bu atılımlarla, Ataşehir'in trafiğinin çözümüne nasıl katkı sunuyorsak, yine öyle katkı sunacağız. Bizim Ataşehir'in, İstanbul'un her sokağında alın terimiz var. Biz İstanbul'un Gerçek Emekçileriyiz. İstanbul'un Emin İnsanları olarak; sizin durdurma politikanız yüzünden ortaya çıkan tüm bu sorunları çözmeye azmettik ve inşallah 31 Mart akşamı büyük bir zafer kazanacağız ve bu sorunları tek tek çözeceğiz." ifadeleri ile dile getirdi.

"İSTANBUL'A YENİDEN 5 YIL KAYBETTİRENLERDEN OLMAYACAĞIZ"

İstanbul'u özüne döndürmek için var güçleriyle çabalayacaklarını ifade eden Kurum, "İstanbul'un her anında, hep yanında olmayı bir seçenek olarak değil, bir mecburiyet olarak görüyoruz. Biz yarı zamanlı belediyecilik yapanlar gibi, arada bir belediyeye uğrayanlar gibi, bedeni İstanbul'da ancak ruhu başka yerlerde gezenlerden olmayacağız. Bu şehre, kasten 5 yıl kaybettirenlerden olmayacağız. Biz İstanbullulara; her rengiyle, tüm farklılıklarıyla, tüm dinamikleriyle birlikte güçlenen bir 5 yıl vaat ediyoruz. Biz İstanbullulara; huzurlu, mutlu, özgüveni yüksek, yenilikçi ve girişimci, ekonomide oyun kurucu bir İstanbul vaat ediyoruz. İstanbul'un yeni yüzyılını, gençlerimizle, kadınlarımızla, yediden yetmişe tüm İstanbullularla birlikte inşa edeceğiz. Durdurulmuş İstanbul'u; yere düşürülmeye çalışılan 571 yıllık onurumuzu, gururumuzu yeniden ayağa kaldıracağız." diyerek konuşmasını sonlandırdı.