Şadi Yazıcı, Tuzla’ya 5 yıllık projelerini tanıttı

'BİZİM KAVGAYLA İŞİMİZ YOK AMA HAKKIMIZI DA KİMSEYE YEDİRMEYİZ'

Başkan Yazıcı, yeni dönem projelerini anlattığı toplantıda şunları söyledi:

Başkan Yazıcı, "Son 2 yılda CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaşadığımız bütün tartışmaların nedeni tam da budur. CHP'li Başkan Tuzla'nın hedeflerini, yerini anlayamadı. Tuzla'yı büyükşehir belediyesi yatırımlarından mahrum etti. Bırakın yeni yatırımları, önceki dönem başlayan yatırımları bile ihmal etti, kaderine terk etti. Bizim kavgayla işimiz yok ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Tuzla'nın hakkını kimsede bırakmayız. Daha önce projeleri tamamlanmış, yatırımına başlanmış işleri ısrarla takip ettik. Tavşantepe – Tuzla Metrosu, Sebze ve Meyve Hali, Hacet Deresi, Hünkar Çayırı Bağlantı Yolu, Aydıntepe Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu, Kamil Abdüş Gölü Çevre Düzenlemesi, Benim Köyüm Benim Çiftliğim Projesi, Arıtma Tesisi Koku Giderme Ünitesi. İstediğimiz bunların yapılmasıydı. Bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması Tuzla'nın hakkıydı. Fakat, bize duyarsız kaldılar, Tuzla'nın yüzüne bakmadılar, işini görmediler, küçümsediler. 5 yılı böyle tamamladılar. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'la görüştüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da başlatılan CHP'li başkan tarafından kaderine terkedilen işler, İstanbul muradına kavuştuğunda en öncelikli işleri arasında yer alacak. En büyük kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız."